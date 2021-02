GF Vip, Walter Zenga torna: è scontro tra Elvira Carfagna e Roberta Termali

editato in: da

Non c’è pace per Walter Zenga che torna nella Casa del GF Vip il 12 febbraio per un nuovo confronto con i figli Andrea, che sta partecipando al reality, e Nicolò, entrambi avuti dalla seconda moglie, Roberta Termali. A proposito di ex, è scesa in campo anche la prima consorte, Elvira Carfagna, madre di Jacopo, primo figlio dell’ex portiere.

Accuse, recriminazioni, colpi di scena, intrecci sempre più intricati, il caso Zenga sembra non aver fine e i protagonisti della vicenda aumentano. In attesa di vedere come Walter se la caverà al GF Vip nell’affrontare i figli (Zenga aveva già avuto un incontro col figlio Andrea nella Casa del GF Vip due settimane fa) che lo accusano di essere stato un padre assente, Elvira Carfagna dice la sua e se la prende con Roberta Termali, al centro insieme all’ex calciatore della questione famigliare. Inutile dire che non le vengono risparmiati duri colpi dalla prima moglie di Zenga.

La Termali dunque sembra sempre più isolata. Solo qualche giorno fare era intervenuti il suo secondo marito, Andrea Accoroni, che in un’intervista a Nuovo, ripresa da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, aveva a sorpresa preso le difese di Zenga e sottolineato come il rapporto tra il padre e i figli possa essere ricucito solo se i due genitori sono disposti a chiarirsi. Ma torniamo alle dichiarazioni della Carfagna.

Sempre in uno dei salotti della D’Urso, Elvira ha puntato il dito contro la sua ormai ex rivale, Roberta Termali, svelando: “Roberta Termali si finse mia amica e si fidanzò con mio marito“. Barbarella non commenta, ma a difendere la conduttrice ci pensa il figlio Nicolò che dalle pagine di Chi minaccia: “Non accetto in nessun modo che si attacchi mia mamma. Lei non si tocca“. Infondo, anche la stessa Termali aveva dichiarato di essere pronta a tirare fuori le unghie come una leonessa, a protezione dei suoi cuccioli.

E mentre spuntano nuovi dettagli sulla gestione famigliare di casa Zenga, compresi i 60mila euro e la villa nelle Marche che l’ex portiere avrebbe dato ai figli Andrea e Jacopo, Elvira Carfagna si toglie qualche sassolino dalla scarpa fornendo alla D’Urso alcuni dettagli su come Roberta Termali le soffiò il marito.

Quando la Carfagna conobbe per lavoro la Termali, lei era sposata con Walter Zenga e confessa: “Voleva portarmi via mio marito. Lei è venuta con l’inganno a casa mia, sono sicura altrimenti non lo direi”. A dare sostegno a Elvira ci pensa Caterina Collovati, moglie di Fulvio Collovati, ex compagno di squadra di Zenga, che ha affermato: “Io mi ricordo, in quel periodo eravamo grandi amiche, i nostri mariti giocavano insieme: mi chiamò un giorno e mi disse che aveva assistito a una scena che non poteva raccontarmi. Mi ricordo le sue lacrime al telefono. Lei non lo racconterà perché era una scena privata, ma andò così”.