GF Vip, nuovo ingresso nella Casa. Faccia a faccia tra Walter e Andrea Zenga

Il GF Vip si riappropria della doppia programmazione settimanale e nella puntata di venerdì 29 gennaio promette l’ennesimo colpo di scena. La produzione ha infatti annunciato, attraverso un promo pubblicitario, l’avvicinarsi di un confronto in cui tanti speravano: ci sarà un faccia a faccia tra Andrea e suo padre Walter Zenga. Ma non finisce qui, perché entrerà nella Casa anche un nuovo concorrente.

A sorpresa, Alda D’Eusanio sarà una nuova concorrente del GF Vip e stando alle dichiarazioni di Alfonso Signorini dovrebbe essere anche l’ultimo personaggio ad entrare in gioco per questa edizione del reality, che si è rivelata la più lunga di tutti i tempi. Gli appassionati del programma lo sanno, Il GF Vip si impegna per regalare grandi emozioni ed è riuscita a mettere a segno un colpo da maestro: farà incontrare Andrea Zenga e suo padre, il noto ex calciatore Walter Zenga. I due non si parlano da circa 14 anni e recentemente la loro storia familiare è stata messa sotto la lente di ingrandimento.

Andrea Zenga è il primogenito di Walter Zenga e Roberta Termali. Il giovane si è fatto conoscere in televisione per aver partecipato a Temptation Island nel 2018. Dopo la separazione dei genitori, Andrea ha vissuto con la madre e purtroppo il rapporto col padre è naufragato. Non sono chiare le ragioni di una rottura così profonda, ma da alcune dichiarazioni della mamma Roberta è chiaro che padre e figlio non hanno alcun tipo di rapporto.

Nelle dichiarazioni avvenute dentro la Casa del GF Vip, il ragazzo ha spiegato che il padre non è stato quasi mai presente nella sua vita, di conseguenza i rapporti si sono raffreddati, o meglio congelati. Ora però le carte in tavola potrebbero cambiare perché è ufficiale: Walter Zenga ha accettato l’invito di Alfonso Signorini per entrare nella Casa e avere finalmente un incontro con suo figlio Andrea.

La tensione è inevitabilmente nell’aria dopo tutto il vociferare che si è fatto sulla famiglia Zenga. Tra diverse ospitate in tv, pareri discordanti e ospiti pronti a dire la loro, è arrivato il momento dell’unico confronto che conta veramente: quello tra un padre e un figlio che non si parlano da 14 anni e che se lo vorranno, potranno trovare un punto d’incontro per ricucire i rapporti e le ferite.