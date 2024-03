Cure termali respiratorie. Perché farle?

Prevenire e curare le patologie respiratorie in modo naturale ed efficace si può!

Se la vita frenetica e la mancanza di tempo ci impediscono di recarsi alle Terme per i 12 giorni di cure, ci si può rivolgere ai centri cittadini. A Milano c’è la Milano Terme, che dal 1990 offre ai milanesi protocolli termali validati dalla azienda termale leader in Italia, le terme di Salsomaggiore e Tabiano.

Le cure termali inalatorie sono un efficace mezzo di prevenzione, cura e riabilitazione di diverse patologie respiratorie anche croniche, come riniti (anche in forma allergica), sinusiti, faringiti, otiti e sordità rinogena, bronchiti e broncopneumopatie ostruttive (BPCO). Sono valide alternative alle cure farmacologiche, non sempre risolutive, ed efficace integrazione alle stesse.

Le acque sulfuree di Tabiano e salsobromoiodiche di Salsomaggiore, ricche di gas e sali disciolti, svolgono azioni dirette importanti sul nostro apparato respiratorio:

ripristinano il fisiologico equilibrio delle mucose agendo sull’infiammazione;

svolgono una profonda azione detergente e umidificante;

fluidificano e distaccano le secrezioni favorendo la respirazione;

modulano le immunoglobuline secretorie rinforzando le difese locali dall’attacco di patogeni stagionali e allergeni stagionali.

Diversi studi scientifici hanno evidenziato che i cicli termali riducono la frequenza delle infezioni respiratorie con conseguente minor utilizzo di farmaci e minor perdita di giorni lavorativi e scolastici. Le cure termali fanno bene tutto l’anno, ma un ciclo termale effettuato nella stagione autunnale garantisce il massimo di protezione in vista dell’arrivo dei primi freddi, quello primaverile ci aiuta ad affrontare le forme allergiche sempre più diffuse.

Non va dimenticato che il cambiamento climatico e l’assenza di precipitazioni influisce sulla qualità dell’aria, in particolare per le micro-polveri che sforano continuamente i livelli massimi consentiti.

Per proteggere le mucose respiratorie dal danno ossidativo che ne deriva possiamo ricorrere alle cure termali inalatorie sulfuree; soprattutto inalazioni ed aerosol, introducono nell’albero respiratorio fino ai bronchioli terminali particelle di idrogeno solforato H2S; l’azione è antinfiammatoria e antisettica, migliora la clearance mucociliare e agiscono come mucolitico naturale, favorendo l’espettorazione.

Le cure termali inalatorie o per l’orecchio vanno sempre consigliate da un medico specialista o anche dal proprio medico di base.

Nelle strutture termali ci si può rivolgere all’Otorino termalista che, dopo adeguata visita specialistica prescrive il percorso termale e l’acqua termale più idonea.