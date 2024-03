Roberta Morise non potrebbe essere più felice. Ha trovato in Enrico Bartolini, noto chef pluristellato, l’uomo capace di farle credere ancora nell’amore, da lui aspetta il suo primo figlio, che ha già deciso di chiamare Gianmaria e, dulcis in fundo, la coppia sta organizzando il matrimonio, in programma alla fine di agosto. Un momento d’oro per la conduttrice al timone di Linea Verde Discovery, in onda su Rai 1, che ha deciso di svelare in un’intervista qualche dettaglio in più sul grande evento.

Roberta Morise ed Enrico Bartolini, i primi dettagli delle nozze

Era già noto che Roberta Morise si stesse preparando al grande passo. Da quando ha conosciuto il compagno Enrico Bartolini, Roberta Morise ha vissuto mesi intensi e colmi di gioia. Lo chef pluristellato è riuscito a far breccia nel suo cuore al punto da pensare in breve alle nozze.

Finora la Morise non aveva voluto svelare troppi dettagli, ma nell’ultima intervista al settimanale Gente ha fatto una piccola eccezione: “Il matrimonio sarà al tramonto, all’aperto, in Toscana all’Andana, dove ci siamo visti per la prima volta – ha spiegato -. Sarà una festa bucolica e il mio amico, il conduttore Alberto Matano, celebrerà le nozze“.

Sarà una cerimonia per le famiglie, gli amici e le persone care, nella quale non mancheranno momenti di danza e divertimento, come del resto si addice a un matrimonio. Ma la cosa più importante è che, quel 31 agosto, la conduttrice e lo chef saranno già diventati genitori del piccolo Gianmaria, la cui nascita è prevista a maggio: “Con noi ci sarà anche il nostro bambino: avrà tre mesi, che emozione! A volte, quando sono lì che organizzo, che studio i dettagli della cerimonia, sento Gianmaria che si muove nella pancia. Allora guardo Enrico e penso che la vita mi ha regalato tutte le gioie che ho sempre sognato”.

Dal primo incontro alla (tripla) proposta di matrimonio

Roberta Morise ha raccontato come è nata questa storia d’amore. Si trovava a Dubai con delle amiche proprio nel ristorante dello chef che, però, quel giorno era assente. Come fanno moltissime persone, la conduttrice ha condiviso delle storie su Instagram per celebrare la serata con le amiche e a quel punto Bartolini le ha scritto un messaggio di ringraziamento. Quelle poche parole hanno fatto centro, “Non tanto per il gesto ma per il garbo con il quale mi aveva avvicinata”, ha spiegato.

Per un periodo nulla più di qualche scambio di messaggi online, finché a fine luglio, trovandosi in Toscana per le riprese del suo programma, la Morise ha potuto cenare con lo chef. Ed è stato colpo di fulmine.

Così, in un momento nel quale non pensava più all’amore per via delle precedenti delusioni sentimentali, come del resto accade un po’ a tutte noi, la conduttrice si è trovata di fronte a una novità del tutto inattesa. Il suo cuore era ancora in grado di battere per un uomo che fino a un momento prima era praticamente uno sconosciuto ma che, si è resa subito conto, le regalava “sensazioni strane”. Da lì è iniziata una frequentazione sempre più assidua fino a quando lo scorso agosto hanno ufficializzato la relazione.

Dopo aver scoperto di essere incinta, nel mese di settembre, Enrico Bartolini le ha fatto ben tre proposte di matrimonio: “Ci siamo lasciati travolgere dal nostro sentimento, non c’è nemmeno stato il tempo di pensarci che il nostro bambino era già tra noi. Seppure fossimo legati da pochissimo, non abbiamo avuto né timori né titubanze. Eravamo già felici. (…) Eravamo a Dubai, a febbraio: si è messo in ginocchio con i fiori, davanti a tutti”.