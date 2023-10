Fonte: IPA Enrico Bartolini, chi è il nuovo fidanzato di Roberta Morise

Roberta Morise ha ritrovato l’amore con uno degli italiani più famosi nel mondo. I due erano stati paparazzati per la prima volta appena qualche giorno fa, scatenando i sospetti, ma adesso non c’è più alcun dubbio: Enrico Bartolini, chef più stellato d’Italia, è il nuovo fidanzato della conduttrice e la coppia sta vivendo un momento d’oro. A rivelarlo è stato lo stesso Bartolini in un’intervista in cui non solo ha confermato la storia d’amore, ma ha anche speso parole meravigliose per la sua compagna.

Enrico Bartolini e Roberta Morise non si nascondo più, è vero amore

Lui è una star indiscussa della cucina internazionale, lei una splendida conduttrice che si prepara a una nuova avventura televisiva con il programma della Rai Linea Verde Discovery. Enrico Bartolini e Roberta Morise non si nascondono più ed è stato proprio lo chef pluristellato a rompere il silenzio dopo i primi rumors che lo volevano vicino alla sua nuova fiamma. Lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, nella quale ha svelato qualche dettaglio in più sulla storia d’amore, dal primo incontro all’unione di due vite che insieme hanno ritrovato la tanto anelata felicità.

“Ci siamo conosciuti tramite amici in comune e ha fatto tutto lei. Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico – ha spiegato nell’intervista -. (…) Sono di nuovo innamorato, per fortuna. Mi auguro sia l’ultima esperienza che faccio. Avere un riferimento nella società di oggi sembra impossibile, se lo trovi vuol dire tanto. Chi mi conosce dice che è inspiegabile: nessuno pensava mi potesse accadere una cosa del genere. Però l’amore è una magia. E io negli anni ho capito che se ci si ferma al solito schema, se si cercano persone fatte sempre nello stesso modo per avere sempre lo stesso tipo di relazione in cui sei tu al comando, poi alla fine è inevitabile fare gli stessi errori. E distruggere tutto. Con Roberta sto provando a interrompere questo circolo”.

Chi è Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia

Classe 1979 e nato a Castelmartini, in provincia di Pistoia, Enrico Bartolini è “l’unico chef nella storia della Guida Michelin ad aver conquistato quattro Stelle in un sol colpo, due delle quali al ristorante che porta il suo nome all’interno del MUDEC – Museo delle Culture di Milano. Il suo è un percorso personale e imprenditoriale in costante crescita nel mondo dell’alta ristorazione”, si legge sul suo sito ufficiale.

La sua cucina incarna una vera e propria missione: “In tutti gli otto ristoranti si vive in modo espresso il pranzo e la cena, con l’obiettivo di far trovare alle persone qualcosa di speciale che parli del posto. Talento, territorio e biodiversità sono i nostri cardini”, ha detto al Corriere. Passione, grinta e tanta voglia di mettersi in gioco sono le qualità che lo hanno guidato in questi 43 anni (quasi 44) e che lo hanno portato sulla vetta del mondo. Bartolini ha totalizzato 12 Stelle Michelin con i suoi ristoranti presenti in tutta Italia, da nord a sud, stracciando ogni record. Basti pensare che in Europa è secondo soltanto ad Alain Ducasse, considerato tra gli chef più importanti e rivoluzionari del mondo.

Nel 2009 apre il suo primo ristorante – Le Robinie – conquistando la prima Stella Michelin, poi si trasferisce al Devero Ristorante e lì ottiene la seconda. Da quel momento la sua è stata una carriera in continua ascesa, nel mezzo della quale ha anche costruito una famiglia. Per anni è stato sposato, poi nel 2020 è arrivato il divorzio ma da questa prima importante storia sono nati tre figli, i suoi gioielli. Adesso è iniziato un nuovo capitolo al fianco di Roberta Morise e le premesse sembrano più che rosee.