Una Roberta Morise raggiante, quella che si è presentata nello studio de La Volta Buona. Una chiacchierata in amicizia con Caterina Balivo, alla quale ha confermato ciò che i giornali ipotizzavano: è incinta di Enrico Bartolini.

Travolta da un amore improvviso ma giusto, che brucia ogni tappa e viene coronato dall’arrivo di un figlio. Quando comprendi d’aver trovato l’anima gemella, ha detto, certe cose avvengono in maniera naturale.

Di recente era già stata in questo salotto, parlando proprio della nascita di questo amore giovanissimo. Le prime notizie su di loro risalgono infatti a ottobre di quest’anno. Ha però svelato che già durante quell’intervista era incinta, e anche in preda alle nausee.

Roberta Morise ha trovato l’amore vero

Enrico Bartolini è uno chef stellato e, parlando della loro vita di coppia, Roberta Morise ha spiegato: “Siamo il giorno e la notte. Io vado a tremila e lui è super pacato. È stato tutto molto veloce ma sono tanto felice. Non c’era un progetto, assolutamente. Dicevo che mi sarebbe piaciuto diventare mamma, ma non ci pensavo. Ci siamo sentiti subito affini. Lui è l’anima gemella. Esiste davvero”.

Per quanto stiano insieme da poco, Morise spiega come avessero già affrontato più volte il discorso di una famiglia da voler creare insieme. Alla fine si sono decisi. Un vero e proprio lampo, forse perché la conduttrice ha intravisto in lui le doti di un buon padre, oltre che di un compagno.

Nel corso dell’intervista ha così iniziato a parlare di suo padre, che ha sempre reputato un esempio ideale. Soffre ancora terribilmente al pensiero d’averlo perduto, soprattutto perché vorrebbe poter condividere con lui tante gioie.

Ha ammesso di non riuscire a recarsi al cimitero, dove fa fatica a sentirlo vicino. Non crede sia lì, spiega. Di recente, però, ha trovato la forza di andarci, per riuscire in qualche modo ad avere una conversazione. C’erano tante cose che doveva dirgli e gli ha anche presentato Enrico.

Sarà maschio o femmina

Il sogno di trovare il grande amore era qualcosa che non pronunciava più ad alta voce. Troppe delusioni e quell’abito bianco sempre più distante. Così come la prospettiva di diventare madre e avere di fianco a sé un compagno per la vita: “Appena ho smesso di dirlo ad alta voce e pensarci, è capitato”.

In studio è stato organizzato, in breve, un mini gender reveal, con Roberta Morise che ha svelato anche i nomi che sono stati pensati da lei ed Enrico. Mimì per una femmina e Gianmaria per un maschio.

Alla fine, sotto una pioggia di coriandoli, si scopre che sarà Gianmaria ad allietare la vita di mamma e papà tra alcuni mesi, nel 2024. La nascita è attesa nella prossima primavera, precisamente a fine maggio. Un bagno d’emozioni in studio, dov’è presente anche Filomena, cantante che propone live numerosi brani durante le puntate del programma di Caterina Balivo.

Proprio lei non ha trattenuto la commozione, essendo una cara amica di Roberta Morise che, si è scoperto, l’ha proposta per lo show pomeridiano di Rai 1. Un annuncio fatto in famiglia, dunque, tra gli applausi del pubblico e lacrime oneste d’amore.