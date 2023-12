Roberta Morise è incinta. A fine agosto il matrimonio con Enrico Bartolini

Cicogna in volo per Roberta Morise. La showgirl calabrese, volto di tanti programmi Rai ed ex naufraga a L’Isola dei Famosi, è in attesa del suo primo figlio (o figlia). Una svolta importante nella vita privata della conduttrice e cantante, con un passato da modella, che è stata legata per svariato tempo a Carlo Conti. Oggi il cuore della Morise batte per lo chef Enrico Bartolini, con il quale fa coppia fissa da qualche mese.

Roberta Morise incinta: chi è il padre del figlio

Roberta Morise è incinta: a spifferare la lieta novella è stato Dagospia, che ha anche annunciato le nozze della presentatrice con l’attuale compagno Enrico Bartolini. Un amore nato da qualche mese ma già molto importante tanto che la coppia ha deciso di allargare la famiglia. Per ora nessun annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati. Il sì, a quanto pare, sarà pronunciato a fine agosto.

Il bebè nascerà nel 2024, molto probabilmente prima delle nozze che sono state fissate al termine dell’estate. Una svolta importante nella vita privata di Roberta Morise, che non ha mai nascosto la voglia di diventare moglie e madre. Ora, a 37 anni, il sogno sta per diventare finalmente realtà dopo una serie di amori sbagliati, che hanno fatto soffrire molto la soubrette.

L’incontro tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini è avvenuto di recente. Lui è lo chef italiano con più stelle Michelin e il secondo del mondo. Una vera e propria star dei fornelli, nota a livello internazionale tra gli amanti della cucina di alto livello. Molti invece lo conoscono perché è stato tra i giurati di Celebrity Chef, il cooking show del preserale di Tv8 condotto da Alessandro Borghese.

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono usciti allo scoperto solo nelle ultime settimane, quando sono stati pizzicati mentre passeggiavano tra i vicoli di Roma, dopo aver pranzato in un ristorante. Scatti inequivocabili: baci appassionati, coccole, abbracci focosi e all’anulare di lei un preziosissimo anello simbolo del loro amore. Persone vicine alla coppia li descrivono più innamorati che mai.

“Ci siamo conosciuti tramite amici in comune e ha fatto tutto lei. Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico”, ha raccontato Bartolini a Cook. “Sono di nuovo innamorato, per fortuna. Mi auguro sia l’ultima esperienza che faccio. Avere un riferimento nella società di oggi sembra impossibile, se lo trovi vuol dire tanto. Chi mi conosce dice che è inspiegabile: nessuno pensava mi potesse accadere una cosa del genere. Però l’amore è una magia”, ha aggiunto.

“E io negli anni ho capito che se ci si ferma al solito schema, se si cercano persone fatte sempre nello stesso modo per avere sempre lo stesso tipo di relazione in cui sei tu al comando, poi alla fine è inevitabile fare gli stessi errori. E distruggere tutto. Con Roberta sto provando a interrompere questo circolo“.

Enrico Bartolini, 44 anni, ha alle spalle un divorzio e tre figli avuti dall’ex moglie. Il più grande, Tommaso, ha 16 anni e studia al Liceo linguistico. Ci sono poi Giovanni, 10 anni e tifoso sfegatato dell’Atalanta, e Vittoria, nata dieci anni. Ora per Bartolini arriva il quarto erede, frutto del grande amore che sta vivendo con Roberta Morise.

Fonte: IPA

Tutti gli amori di Roberta Morise

Roberta Morise ha vissuto diversi legami d’amore importanti. Tra questi quello con Carlo Conti, durato svariati anni. Dopo la rottura il conduttore Rai ha sposato la costumista Francesca Vaccaro, che nel 2014 l’ha reso padre del piccolo Matteo. Roberta e Conti hanno mantenuto un buon rapporto, fatto di amicizia e stima, tanto che pare Carlo sia stato uno dei primi a congratularsi con l’ex per il lieto evento.

Roberta Morise ha inoltre amato l’ex tennista Potito Starace, l’imprenditore Luca Tognola e Ignazio Boschetto de Il Volo. Nel 2022, per qualche mese, ha frequentato Giulio Fratini, attuale compagno di Elisabetta Gregoraci. Infine si è vociferato di un flirt tra la Morise ed Eros Ramazzotti e di una liaison con Giovanni Angiolini, l’ex fiamma di Michelle Hunziker.