Eros smentisce il flirt, Roberta Morise non ci sta: “Avrei preferito il silenzio”

editato in: da

Roberta Morise critica Eros Ramazzotti dopo il gesto del cantante che in un post Instagram aveva smentito di avere una relazione con lei. Qualche settimana fa si era parlato con insistenza di una love story fra l’artista romano e la showgirl. Alcune fonti avevano parlato di un avvicinamento fra i due dopo l’addio di Eros a Marica Pellegrinelli, di un incontro romantico e di tanti messaggi.

La Morise non aveva commentato, mentre Eros si era espresso duramente, pubblicando un post su Instagram in cui affermava di non avere nessun legame sentimentale con la star de I Fatti Vostri. Una scelta che non è piaciuta a Roberta che in un’intervista a Chi si è sfogata sulla questione. “In queste settimane non ho detto nulla perché non c’è nulla di più elegante di un grande silenzio – ha spiegato, esprimendosi per la prima volta sulla questione -. Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta. Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici”.

La Morise ha poi cercato di spiegare il gesto di Eros che, a quanto pare, non ha affatto apprezzato. “In questo periodo siamo tutti più vulnerabili – ha detto – e magari lui, ora, è più sensibile. D’altronde ha dei figli e delle responsabilità. Io quando ho letto le prime indiscrezioni sono raggelata – ha aggiunto la modella ed ex di Carlo Conti -. Ma sono dell’idea che se le cose non sono vere, meglio non parlarne”.

Tuttavia Roberta Morise ha confermato di aver conosciuto Eros Ramazzotti, spiegando che il primo incontro sarebbe avvenuto durante un suo live e che in seguito i due si sarebbero sentiti via social. “Ci siamo conosciuti durante alcuni dei suoi concerti. Ci siamo sentiti qualche volta via Instagram e niente più – ha chiarito -, Non sono molto brava con i social e non ho mai badato a certe cose. Lui non mi segue? Credevo mi seguisse, ma non ho mai misurato la solidità di una persona tramite un follow. Forse avrà smesso di seguirmi perché, vista l’emergenza, non canto più a I Fatti vostri? […] Giuro, dopo quel post non l’ho mai più sentito”.