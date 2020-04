Eros smentisce il flirt con la Morise: “C’è solo una sana amicizia”

Se ne parlava da settimane, mentre continuavano ad emergere nuovi dettagli: tutti gli indizi sembravano portare a una relazione appena sbocciata, una frequentazione in segreto che tutti davano (quasi) per certa.

Invece il diretto interessato ha smentito tutto, lasciando a bocca aperta i fan che già sognavano una storia d’amore da favola. Eros Ramazzotti, con un lungo post sul suo profilo Instagram ha detto la sua sul legame con Roberta Morise, dopo un lungo silenzio che aveva fatto pensare a una tacita ammissione della love story:

Mi ritrovo a parlare ancora una volta di gossip (e chissà ancora quante altre volte succederà) in un momento storico per l’Umanità. Mi ritrovo ancora a smentire la presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata (Roberta Morise) con la quale c’è solo una sana amicizia e rispetto artistico.

Eros fino a questo momento non aveva commentato il gossip e nemmeno aveva smentito su Instagram: un gesto che, secondo molti, rappresentava già la conferma di un sentimento nascente.

Invece nessun corteggiamento serrato, niente lunghe telefonate o videochiamate a qualsiasi ora del giorno, né appuntamenti romantici segretissimi: le parole del cantautore romano non lasciano molto spazio all’interpretazione, tra lui e la presentatrice c’è solo “una sana amicizia”.

Nel suo sfogo sui social una grande amarezza, che non è riuscito a nascondere:

Ramazzotti anche questa volta ha voluto sottolineare ciò che per lui è più importante, i suoi figli: in diverse interviste infatti ha affermato di volersi concentrare solo su di loro, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, nati dall’amore con Marica Pellegrinelli, e Aurora, frutto del matrimonio con Michelle Hunziker.

Nessun rispetto per la mia persona i miei figli, la mia famiglia, insomma, menefreghismo totale in un momento veramente delicato per l’umanità.