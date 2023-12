“Eros e Michelle si amano ancora”: Ramazzotti smentisce categoricamente

Fonte: Getty Images Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Nessun ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. A smentire categoricamente il gossip è lo stesso cantante che in una storia di Instagram che chiarisce senza mezzi termini: “Realtà falsa e maliziosamente modificata”.

Eros Ramazzotti smentisce il ritorno di fiamma con Michelle Hunziker

Eros Ramazzotti è intervenuto in prima persona per negare l’indiscrezione pubblicata sul magazine Diva e Donna, secondo la quale tra lui e l’ex moglie Michelle Hunziker si sarebbe riaccesa la passione.

Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, Eros ha fatto sapere che non c’è nulla di vero nell’articolo in cui si rivela una rinata relazione con la Hunziker. Questo il testo perentorio della smentita: “Eros Ramazzotti smentisce categoricamente quanto pubblicato in data odierna dal settimanale Diva e Donna. L’articolo rappresenta una realtà falsa artatamente e maliziosamente modificata con l’utilizzo tendenzioso di normalissime immagini di un rinfresco familiare”.

Poi chiarisce senza lasciare spazio al dubbio: “Tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker nessun ritorno di fiamma, nessun riavvicinamento, nessuna nuova storia. I due separati da quasi vent’anni, da tempo hanno un rapporto di grande amicizia e condividono l’amore immenso per Aurora nata dal loro matrimonio e con la quale hanno da poco festeggiato il primo compleanno da nonni“.

Come è nata la falsa indiscrezione su Michelle ed Eros

Il gossip sul presunto riavvicinamento tra Eros e Michelle è nato in occasione del compleanno di Aurora, la figlia che i due hanno avuto insieme come precisa lo stesso Ramazzotti nel suo comunicato, lo scorso 5 dicembre. Per la ragazza si è trattato del primo compleanno da mamma e i nonni hanno voluto celebrarlo in modo particolare, facendo sentire tutto il loro affetto. Entrambi hanno dedicato alla loro Aury dei teneri messaggi social a corredo di foto insieme.

Eros su Instagram le ha scritto: “Amore mio, questo è il tuo 1º compleanno da mamma ma anche il mio 1º da nonno 😀😀😀sei splendida, siete bellissimi, vi amo 💙❤️💗🥂🎂Tanti auguri ❤️27”. Tanto è bastato perché questa sintonia di famiglia si trasformasse in un ritorno di fiamma tra Ramazzotti e la Hunziker, addirittura si parla di baci scambiati tra i due che però, come afferma il cantante, sono del tutto falsi.

Michelle Hunziker non è intervenuta nella vicenda che l’ha coinvolta suo malgrado, ma le parole del suo ex bastano e avanzano per fare chiarezza