Fonte: IPA Aurora Ramazzotti, vita da mamma: le foto della polemica

Ci sono compleanni speciali, perché impossibili da dimenticare. Quello per i 27 anni di Aurora Ramazzotti rientra proprio nelle date che le rimarranno per sempre nel cuore. Infatti, si tratta del primo festeggiamento come mamma di Cesare.

Un’occasione così importante non poteva che essere celebrata anche da nonna Michelle Hunziker, che a sua figlia ha dedicato un post su Instagram: una serie di foto che sono un vero e proprio salto indietro nel passato a quando Aurora era ancora una bambina.

Michelle Hunziker, il post Instagram per il compleanno di Aurora

Un vero e proprio viaggio indietro nel tempo, fatto di momenti speciali mamma e figlia, di tanta complicità e amore. La stessa che emerge anche oggi, quando si guardano interagire tra loro Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker.

E che la conduttrice ha voluto condividere con i propri follower in occasione di una data davvero speciale. Aurora, infatti, festeggia 27 anni ma questo non è un compleanno come tutti gli altri: è il primo da mamma di Cesare.

Michelle ha deciso di celebrarlo con un viaggio nei ricordi e con una dedica breve, ma incisiva, che riesce a racchiudere in pochissime parole il profondo affetto che le lega. A corredo del carosello di foto, infatti, si legge: “Il tuo primo compleanno da mamma. Ti amo”. Parole potenti, che ha condiviso poco dopo la mezzanotte, e accompagnate da una serie di scatti dolcissimi.

Nella prima immagine si vedono mamma e figlia intente a scambiarsi un bacio e poi, scorrendo, altri istanti di quotidianità. Da loro due intente a correre sulla spiaggia e immortalate mentre ridono felici, a un bagno in mare che – guardandole – ha il sapore della gioia più profonda, momenti di giochi insieme e di condivisione. Fino a un ultimo, bellissimo, scatto che ritrae Aurora piccola mentre mangia un piatto di pasta.

Foto che racchiudono tutta la bellezza che c’è nel trascorrere del tempo insieme alle persone che si amano.

Michelle Hunziker, nelle storie Instagram le parole più emozionanti

E nelle storie Instagram la conduttrice ha condiviso, invece, un video in cui mostra l’album dei ricordi in cui sono conservati alcuni degli istanti più speciali per Aurora: da quando era ancora nel pancione di mamma Michelle, alla nascita, passando per la sua crescita.

A fare da sottofondo le parole della conduttrice che spiega: “Quanto ero orgogliosa di essere mamma a 19 anni e quante ne abbiamo vissute, passate, 27 anni di vita con il mio grande amore. Ti amo da morire amore mio e sei veramente una figlia tanto desiderata: e sono orgogliosa di te, davvero, fiera di quello che sei oggi”.

Poi Michelle confessa: “Mi emoziono a guardare queste immagini. Sei diventata una mamma stupenda, totalmente innamorata del suo bebè, di Goffredo e della sua nuova famiglia. Tanti tanti auguri di buon compleanno amore mio: il tuo primo compleanno da mamma”.

Frasi profonde ed emozionanti, che toccano il cuore, perché racchiudono il senso più profondo di parole come affetto e famiglia. E che fanno da colonna sonora alle foto che vedono Aurora passare da essere una dolcissima bambina a mamma meravigliosa.