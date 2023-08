Aurora Ramazzotti svela perché non mostra il volto di Cesare su Instagram

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare il 30 marzo, dopo una gravidanza di cui ha condiviso ogni momento. Non facile, come lei stessa ha avuto modo di dichiarare, e che si è conclusa con un parto complicato ma che si è risolto per il meglio. Ora che il suo bambino sta crescendo, sono in molti a chiederle di poterlo vedere in volto, ma lei è ancora titubante. Ci prova, coi disegni, ma è evidente che sia ancora troppo presto per vedere il viso del piccolo di casa Cerza-Hunziker.

Perché non abbiamo ancora visto il volto di Cesare

La curiosità è ai massimi livelli. Dopotutto era stato così anche per lei che, appena nata, non è stata mostrata dai suoi genitori Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Una scelta che oggi non è certamente replicabile, visto l’impatto che hanno i social sulla vita di tutti e in particolare su quella di Aurora, che li utilizza anche per lavoro. Aveva promesso che sarebbe andata per gradi e così è stato: si è infatti limitata a rivelare che il bambino somiglia molto a lei per la parte alta del viso, mentre la mandibola sarebbe simile a quella di Goffredo.

Possiamo quindi limitarci a immaginarlo e, proprio di recente, Aurora Ramazzotti ha ribadito quali siano le reali motivazioni della sua scelta: “Non sapete quanto vorrei poter condividere momenti di vita insieme a mio figlio con voi. Farvi vedere quanto è dolce, stupendo, simpatico e quanta gioia ha portato nelle vite di tutti. Per me è come privarmi del racconto di un pezzo di me che si evolve con lui. L’ho capito solo tenendolo tra le mie braccia che era qualcosa di troppo perfetto e indifeso per esporlo a quello che si annida sui social (e di cui tutti, io compresa, facciamo parte). Vedo quotidianamente tante cose che mi spaventano e con lui non voglio correre alcun rischio. Non so niente di essere genitore e sto imparando giorno per giorno ma credo che dargli la possibilità di scegliere per sé sia il minimo che io possa fare.

La scelta di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Lei stessa, da bambina, è stata protetta dai suoi genitori. Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker avevano infatti deciso di non mostrare la loro prima figlia fino a che non fosse stata lei a decidere. Abbiamo infatti visto il suo volto quand’era quasi maggiorenne e, successivamente, secondo le sue personali decisioni. Non che non abbia pagato le conseguenze della sua esposizione sui social, anzi. Gli attacchi nei suoi confronti, soprattutto per il nome che porta, ormai sono storia.

Nel caso di Cesare Augusto, potrebbe non essere così semplice anche se ci sta provando in tutti i modi. Aveva però assicurato che ci sarebbe sempre stata qualcosa di lui sui social ma adesso è ancora troppo presto. Cinque mesi sono pochi per esporlo sulla piazza social e Aurora non ha intenzione di cedere. Persino quando è in braccio agli altri sta molto attenta a farlo coprire: che si tratti del papà o degli amatissimi nonni, certe regole valgono per tutti.