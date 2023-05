Michelle Hunziker nonna “troppo presto”? La reazione (inaspettata) alla gravidanza di Aurora

Fonte: IPA Michelle Hunziker rivela i sentimenti nell'essere nonna giovane

Michelle Hunziker si gode il suo nuovo ruolo di nonna, innamorata del piccolo Cesare Augusto, figlio di Aurora Ramazzotti e del suo compagno Goffredo Cerza. Si fa un gran parlare della neo mamma, ovviamente, in un modo o nell’altro. La celebre figlia d’arte è infatti spesso al centro di polemiche scatenate dai suoi soliti hater di professione.

Si parla invece meno della conduttrice divenuta nonna, che si gode a pieno questa gioia ma forse non si sarebbe aspettata di ricevere questo “titolo” a 46 anni. Parlando al settimanale F, la star svizzera ha confidato un po’ quali sono i suoi sentimenti.

Michelle Hunziker e il grande annuncio di Aurora

La grande rivelazione è avvenuta in Sardegna, ha raccontato Michelle Hunziker, colta decisamente alla sprovvista da quel test di gravidanza di sua figlia Aurora. Lei le aveva rivelato che con Goffredo Cerza stavano provando ad avere un bambino, ma le cose sono avvenute molto in fretta.

“Sapevo che andavano liberi ma non credevo sarebbe successo così presto. Mi dice, poi, d’avere un ritardo e due giorni ho sentito un urlo. Ho capito subito”.

L’amatissima presentatrice ha poi raccontato la reazione della sua ormai ex bambina quando alcuni anni fa le suggeriva di diventare in fretta mamma: “Non ci pensava proprio”. Ecco, le cose sono andate in maniera decisamente diversa.

Al tempo della scoperta, Aurora era stata paparazzata mentre acquistava il test di gravidanza in farmacia. Tutti credevano, però, che a essere in ritardo e potenzialmente incinta fosse proprio nonna Michelle. Al tempo, infatti, era al fianco del fidanzato Giovanni Angiolini, con il quale era impegnata in una relazione molto appassionata. Un tiro mancino ai fotografi che seguono la famiglia in ogni dove, sorpresi come tutti dal grande annuncio social organizzato mesi dopo.

Michelle Hunziker, nonna giovane

Nonna a 46 e si die in grado di capire perfettamente chi a quest’età prova un certo fastidio nel vedersi in questo ruolo: “La parola nonna si collega subito alla terza età”. Le piace anche mamma al cubo, dice, e quando stringe il piccolo Cesare a sé continua a dirgli: “Amore della nonna”.

Non ha paura di questa parola e ha abbracciato pienamente questo suo nuovo ruolo. Mamma e nonna a tempo pieno, cosa tutt’altro che semplice, considerando anche gli onerosi impegni di lavoro. Ha raccontato d’aver concesso di propria sponte una serata libera ad Aurora e Goffredo, così da ricaricare un po’ le energie, riconnettendosi anche come coppia: “Ho fatto anche la notte e non ho chiuso occhio. Lo dico però per l’emozione, perché quei versetti da neonato sono musica per me”.

Analizzandosi, si definisce mamma in pieno. Si tratta di qualcosa che sente nel profondo e, non a caso, ha avuto la sua Aurora a soli 19 anni: “Ora avere un bebè del tuo bebè è ancora più bello. Quando poi ho riportato Cesare per la poppata del mattino, sono tornata a casa e ho accompagnato le mie figlie piccole a scuola”. Mamma e nonna a tempo pieno, come dicevamo, e per lei non c’è gioia più grande.