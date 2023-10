Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 look che hanno fatto la storia (e lasciato senza fiato)

Michelle Hunziker è una nonna felice. Su Instagram, ha condiviso degli scatti con il piccolo Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. È decisamente cresciuto, avvolto in una tutina di nuvole. Splendida la dedica per i genitori: “Bignè è a casa. Avete fatto un miracolo genetico, vi amo”. E il pensiero vola subito alle regole imposte da Aurora: Michelle, a Verissimo, ha rivelato di trasgredirle quasi sempre.

Michelle Hunziker, le foto con il nipotino Cesare su Instagram

Dalla sua nascita, avvenuta a marzo 2023, ad oggi, non sono molte le foto condivise con Cesare. Aurora Ramazzotti ha espresso la volontà di proteggerlo dai social: così, il suo volto non è mai stato svelato, solo attraverso un tatuaggio. Nonna Michelle Hunziker questa regola la segue fedelmente: su Instagram, ha condiviso degli scatti di spalle del piccolo, mentre lo tiene in braccio. Spicca il suo sorriso felicissimo, così come la dolce dedica ai genitori.

Proprio lei ha ammesso di essere una nonna felicissima, e che questa è una fase splendida della sua vita. Lo ha raccontato a Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin. “Io a Cesare glielo dico sempre: con la nonna farai tutte le cose che non fai con la mamma. Spero che Aurora non stia guardando la tv, però confesso che io già trasgredisco alle cose che mi vengono dette. Ne ho tirate su tre di figlie, se mi mandi il bebè io faccio a modo mio”.

Michelle Hunziker, il legame con Cesare

Al momento, Aurora Ramazzotti si trova a New York: così, per questi giorni, è la Hunziker a occuparsi del suo amato nipotino, che chiama “bignè”. Momenti di gioco, di coccole, con la compagnia speciale dei pelosi di famiglia, ovvero Leone, Lilly e Odino. “Leone fa la guardia e guai a chi si avvicina”, ha scritto su Instagram la conduttrice.

A Verissimo, ha già descritto Cesare come un miracolo genetico. Ma perché? “Per me Cesare è il bambino più bello del mondo. Assomiglia molto ad Aurora da bambina e anche a me: è un miracolo genetico. Lo tengo in braccio e mi si sbloccano proprio i ricordi di Auri”. E su Aurora e Goffredo come genitori, ha detto che sono “super bravi”. E ha aggiunto: “Aurora è diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè”.

Michelle Hunziker nonna felice e innamorata

Ma la Hunziker non è solo una nonna felice… è anche innamorata. Dopo le prime indiscrezioni circolate sui social, è stato il settimanale Chi a confermare il nuovo amore della conduttrice, che sta per iniziare una nuova avventura con Io canto generation, show condotto dall’amico Gerry Scotti.

Il suo nuovo fidanzato è Alessandro Carollo, osteopata romano (e presunto ex di Paola Barale). Non si conoscono i dettagli sulla relazione: la Hunziker, infatti, è estremamente riservata. Carollo è entrato nella sua vita dopo la liaison con Giovanni Angiolini e il divorzio da Tomaso Trussardi. Ma Michelle non ha mai smesso di credere nell’amore: “Certo che dopo due divorzi credo nell’amore e di brutto anche”. Che sia questa la “volta buona”?