Aurora Ramazzotti mostra la dedica al figlio: il tatuaggio è dolcissimo

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti, vita da mamma: le foto della polemica

L’amore per il suo piccolo Cesare lo porterà per sempre impresso nella sua pelle: Aurora Ramazzotti ha scelto di celebrare il legame con il figlio con un nuovo tatuaggio, che ha mostrato su Instagram. L’influencer ha deciso di condividere questo nuovo omaggio al suo bambino tra le storie, rispondendo alle domande dei fan e svelando anche per la prima volta il suo dolce visino.

Il dolcissimo tatuaggio dedicato a Cesare Augusto

Un nuovo dolcissimo tatuaggio quello dedicato al piccolo Cesare Augusto: Aurora Ramazzotti ha scelto di celebrare l’amore per il suo bambino con un tattoo nuovo di zecca, che va a completare l’opera iniziata qualche mese fa.

L’influencer lo scorso giugno aveva condiviso con i suoi follower la foto del tatuaggio, quando si era fatta imprimere sulla pelle il nome del figlio accompagnato da un cuore trafitto da una freccia sull’avambraccio. Adesso ha deciso di arricchire quel tattoo col volto del figlio, un omaggio che resterà indelebile sul suo corpo.

Aurora l’ha mostrato tra le storie di Instagram, rispondendo alle curiosità dei suoi numerosi follower, che le hanno chiesto di mostrare i suoi nuovi tatuaggi. E così l’influencer ha avuto modo di far vedere per la prima volta il dolce visino del suo bimbo. Non ha certo fatto marcia indietro sulla scelta di non dare in pasto ai social l’immagine del figlio, tanto che Cesare viene ritratto con indosso un paio di occhiali da sole, per tutelarne, anche in questa occasione, la privacy.

Anche questa volta la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha voluto condividere con i suoi numerosi fan le gioie dell’essere mamma: “Incredibile. Una cosa enorme. Impegnativo. Stancante. Appagante. Una responsabilità. Emozioni fortissime Talmente bello da volerlo esibire a chiunque (ma non voler neanche stressare la gente). La cosa più naturale del mondo ma allo stesso tempo la più strabiliante”.

Aurora Ramazzotti, la pausa dalla tv

L’influencer non ha mai nascosto di vivere l’avventura della maternità appieno, lasciandosi travolgere dalle numerose emozioni che questa esperienza comporta: “Sto imparando così tanto da quando sono mamma – ha spiegato -. Talmente tanto che a volte mi sembra troppo e non ci capisco più nulla, una cosa però è certa: è il mio pensiero fisso ogni secondo che mi allontano, anche solo per fare una doccia. Quando non posso coccolarlo o sentire il suo profumo mi manca proprio qualcosa”.

Il box domande per Aurora è stata anche l’occasione di rispondere anche a qualche curiosità sul suo futuro lavorativo: Ramazzotti infatti ha svelato di non avere progetti in questo momento della sua vita e pare che non abbia alcuna intenzione di tornare sul piccolo schermo, per dedicarsi totalmente al figlio.

“Mi sono presa una pausa da tutto – ha rivelato l’influencer -. Ho approfittato della fine della gravidanza e dell’apertura di un capitolo così importante della mia vita per riflettere anche sul mio futuro. E poi lo sapete, mi sto dedicando interamente a banano. A breve però riprenderò in mano tutto e sono sicura che verranno cose belle. Me lo sento. Nel frattempo grazie a voi che mi sostenete sempre”.