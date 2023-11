Fonte: IPA Aurora Ramazzotti, vita da mamma: le foto della polemica

Un dolcissimo “momento nostalgia” per Aurora Ramazzotti, che su Instagram ha pubblicato una serie di scatti in cui fa un confronto tra passato e presente. Le foto sono scattate nello stesso luogo e con lo stesso vestito indosso, ma nel frattempo tutto è cambiato: prima aveva il pancione e oggi haCesare tra le sue braccia.

Un tuffo nel passato per Aurora Ramazzotti: gli scatti su Instagram

“Stesso vestito, nuova vita“: così Aurora Ramazzotti presenta ai suoi numerosi follower il suo ultimo post su Instagram, un dolcissimo tuffo nel passato che mette a confronto il passato e il presente. L’influencer ha infatti pubblicato una serie di foto scattate nello stesso luogo – a Pescarenico, in provincia di Lecco – con indosso lo stesso abito nero aderente. Unica differenza? Prima il pancione, poi Cesare tra le braccia. Una cosa di certo non è cambiata, il sorriso di Aurora, oggi ancora più felice con la sua bellissima famiglia.

“Che emozione vedervi così ❤️”, scrive un’utente alla vista della carrellata di scatti, “Meravigliosa prima e dopo ❤️”, commenta un’altra. Che la sua vita sia stata stravolta dall’arrivo di Cesare, Ramazzotti non ne ha mai fatto un mistero: in più di un’occasione l’influencer ha raccontato le gioie e le difficoltà di essere mamma, un’avventura complessa e allo stesso tempo incredibile. “Una cosa enorme. Impegnativo. Stancante. Appagante. Una responsabilità. Emozioni fortissime. La cosa più naturale del mondo ma allo stesso tempo la più strabiliante“, aveva scritto su Instagram qualche tempo fa.

La maternità per lei è stata un’occasione per crescere e vivere appieno ogni emozione: “Sto imparando così tanto da quando sono mamma – aveva spiegato -. Talmente tanto che a volte mi sembra troppo e non ci capisco più nulla, una cosa però è certa: è il mio pensiero fisso ogni secondo che mi allontano, anche solo per fare una doccia. Quando non posso coccolarlo o sentire il suo profumo mi manca proprio qualcosa”.

Aurora Ramazzotti, il desiderio di un altro figlio

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sembra avere le idee chiare per il suo futuro: la tv per ora non è tra le sue priorità visto che ha deciso di dedicarsi interamente a Cesare Augusto. E nel frattempo ha un desiderio, quello di allargare la famiglia.

Lo ha raccontato una recente intervista che ha rilasciato a Gente, confessando di volere presto un altro figlio: “Cesare avrà un fratellino! Da un lato non vorrei troppa distanza d’età fra di loro, anche se non mi dispiacerebbe godermi di nuovo la vita, per un pochino. Ma tutto dipende dal papà”. Goffredo Cerza dal canto suo non sembra condividere i piani della compagna: “Non intendo dire di aspettare troppo per fare un altro bambino, ma almeno dai tre a cinque anni!”.

Le nozze invece possono aspettare: “Prima il secondo figlio, poi parliamo di matrimonio. Un bambino sta già a significare che si è legati per sempre”. Nel frattempo Aurora può contare sull’aiuto della “baby sitter migliore che ci sia“, ovvero nonna Michelle Hunziker, sempre più innamorata del suo nipotino.

A Verissimo la showgirl si era lasciata andare a una confessione: “Io a Cesare glielo dico sempre: con la nonna farai tutte le cose che non fai con la mamma. Spero che Aurora non stia guardando la tv, però confesso che io già trasgredisco alle cose che mi vengono dette. Ne ho tirate su tre di figlie, se mi mandi il bebè io faccio a modo mio”.