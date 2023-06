Aurora Ramazzotti, routine da mamma su Instagram. Ma la polemica non si spegne

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti, vita da mamma: le foto della polemica

Aurora Ramazzotti continua ad aggiornare i suoi fan sulla sua nuova vita da mamma. Lo scorso marzo è nato il piccolo Cesare, frutto del grande amore che da sei anni lega la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker al business analyst Goffredo Cerza. Aurora, che per dedicarsi al suo primogenito ha momentaneamente accantonato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, non ha mai nascosto le paure e le ansie che l’hanno accompagnata durante la gravidanza e dopo il parto.

Aurora Ramazzotti: cosa fa ogni giorno da quando è diventata mamma

Nel suo ultimo post su Instagram Aurora Ramazzotti ha condiviso la sua routine quotidiana da quando è diventata mamma di Cesare. La 26enne ha scritto cosa fa ogni giorno, ora dopo ora, tirando in ballo pure nonna Michelle Hunziker. “07:00: risveglio sorridente; 07:30: music session con sgambettamenti e discutibili danze; 08:30: la mamma convinta che sia un bambino prodigio si cimenta in giochi sensoriali per stimolarlo rincoglionendolo con vocine di ogni sorta; 09:30: pappa; 10:00: urla appena finito di mangiare nella speranza che così facendo qualcuno cederà e gli darà qualche altro ml da gustarsi (tipo nonna Michele avrebbe ceduto subito); 10:15: digestione talvolta turbolenta; 11:00: nanna. Repeat”.

Haters e malelingue non hanno perso occasione per attaccare per l’ennesima volta Aurora Ramazzotti. “Cara Aurora, siamo miliardi al mondo e abbiamo fatto quello che tu pensi di essere unica e pensa a chi ha allevato i figli lavorando! Su dai, non sentirti così”, ha fatto sapere un’utente. Più pesante un altro: “Cosa che fa letteralmente ogni madre sulla faccia della terra. Ma ehi, a Milano anche un peto è degno di essere su Instagram. Vuoi mai che si debba andare a lavorare seriamente”.

Qualcuno ha azzardato dei paragoni: “Tutto quello che hai scritto mio figlio lo fa nel giro di un’ora e comunque ti sei dimenticata del cambio pannolino”. Allo stesso tempo non sono mancati commenti di sostegno nei confronti della giovane Ramazzotti: “Aurora vai avanti così, noi ti amiamo perché sei vera, sincera, autoironica”; “Sei stupenda”; “A me tutta questa gente che ti critica fa solo sorridere. Continua sulla tua strada perché sappi che con i tuoi post e le tue storie regali sorrisi sempre. Sei unica”.

Aurora Ramazzotti e le polemiche dopo la nascita del figlio Cesare

In questi primi mesi da mamma Aurora è stata più volte al centro di critiche e polemiche. Come quella collegata alla foto in cui la presentatrice si è immortalata mentre beveva un succo di frutta al bar. “Ora d’aria per mamy”, la scritta che immediatamente ha generato frasi al vetriolo su quanto sia privilegiata una donna che può “permettersi” un po’ di tempo libero a qualche settimana dal parto.

Altre contestazioni sono arrivate quando ha postato uno scatto in cui allattava Cesare in un centro estetico mentre parrucchiere ed onicotecniche si prendevano cura di lei. La frase “mamma multitasking” ha scatenato l’ira di coloro che si sono sentite attaccate per non avere tempo e modo di prendersi cura di sé stesse. La neo mamma ha sempre preferito rispondere a questi attacchi con il sorriso: “Io ormai posto solo per intrattenermi con la sezione commenti”.