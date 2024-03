Fonte: IPA Aurora Ramazzotti

Spesso definita come la Carrie Bradshaw della Gen Z, Aurora Ramazzotti ha uno stile unico: tra outfit casual e glamour, spesso sfoggia le sue amate sneaker. Quest’ultime sono un accessorio indispensabile per lei: comode, sportive e perfette da abbinare a ogni look. Ma quanto è alta Aurora Ramazzotti? Vi diciamo tutto su di lei: altezza, peso, curiosità sullo stile.

Aurora Ramazzotti, quanto è alta

Nata a Milano il 5 dicembre 1996, Aurora Ramazzotti è alta 168 centimetri. Potremmo definire la Ramazzotti usando due espressioni: viso acqua e sapone, e per il look rigorosamente jeans e sneaker. Figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, è sempre stata sotto le luci dei riflettori, ma, dopo la sua esperienza nella fascia daily di X Factor, è diventata un punto di riferimento per molte giovani donne e adolescenti.

Nel 2023 è diventata mamma di Cesare Augusto, nato dalla relazione con il fidanzato storico Goffredo Cerza. L’impegno di Aurora nei confronti del lavoro è sempre stato profuso: abituata fin da piccola ai palchi, ama cantare, proprio come il papà, ed è tra le presenze fisse del programma della mamma, Michelle Impossible, che torna nel 2024 per la terza edizione il 6 marzo.

Lo stile di Aurora Ramazzotti

Fonte: IPA

Look casual, ma trendy: potremmo definire così lo stile di Aurora Ramazzotti. Negli eventi ufficiali è ovviamente elegantissima, spesso glamour, super chic, ma nella vita di tutti i giorni apprezza di certo la comodità dei pantaloni – principalmente jeans – giacche di pelle e le sue amate sneaker, da cui non si separa mai, proprio come Maria De Filippi. Tuttavia, non rinuncia a un tocco più femminile, soprattutto sfruttando gli accessori.

Come sceglie le scarpe

“Non riesco a camminare, come fate?”. Su sua stessa ammissione, non porta quasi mai i tacchi. Anzi. Ad agosto del 2023, in una story su Instagram, ha scritto: “Ho rubato i tacchi a Michelle Hunziker, per provare un brivido, li metto due volte all’anno, e niente, non riesco a camminare”. Le sue scarpe preferite? Ovviamente le sneaker! Comode, pratiche e belle da vedere. E poi l’attuale tendenza è ben diversa rispetto al passato (e per fortuna), quindi le sneaker possono essere abbinate agevolmente a un bel vestito o minidress.

Fonte: IPA

Le scarpe con il tacco alto sono favolose, naturalmente, ma non è facile indossarle tutti i giorni, per un lungo periodo. Questa tipologia di calzature, dunque, non sempre raccoglie il favore delle star e delle vip. Spesso la Ramazzotti si è concessa qualche battuta ironica sulle somiglianze con la mamma (da cui dice di aver ereditato solo l’alluce valgo). In ogni caso, essendo alta 168 centimetri, non ha di certo bisogno di un bel paio di tacchi per slanciare (e, a dirla tutta, nessuno dovrebbe sentirsi costretto a indossarle). Tra le sneaker più iconiche di Aurora Ramazzotti ricordiamo il modello black and white, perfetto da sfoggiare con le gonne lunghe in denim. Oppure il modello doposcì, fucsia, in piena tendenza Barbiecore. O ancora le slingback argentate, per un look glamour, o le ballerine marroni rigorosamente comode.