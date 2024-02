Fonte: Getty Images Maria De Filippi

Se c’è un simbolo della televisione italiana e di Mediaset in particolare, allora è Maria De Filippi. La “Queen”, così soprannominata dai tantissimi fan che seguono i programmi, come Uomini e Donne, Amici o C’è Posta per Te, è sempre stata dedita al lavoro (oltre che allo sport). E proprio l’attività fisica è il segreto del suo fisico slanciato. Grandissima sportiva, vi diciamo tutto su di lei: altezza, stile e sport.

Maria De Filippi, quanto è alta

Alta 168 centimetri, Maria De Filippi pesa 57 kg. La conduttrice nutre un profondo amore verso lo sport, soprattutto il tennis, che pratica regolarmente ormai da tanti anni. Tra gli sport che apprezza troviamo anche il crossfit, utile per modellare e tonificare il corpo: a farle scoprire le potenzialità è stata Belen Rodriguez. E sono molti i segreti della conduttrice per rimanere in forma. Nata a Milano il 5 dicembre 1961, si è sempre contraddistinta per l’eleganza casual dei suoi look: ogni accessorio o dettaglio viene studiato nei minimi particolari.

Anche per quanto riguarda l’alimentazione, la conduttrice cerca di prestare la massima attenzione: si concede la pasta una volta a settimana, ma molto più spesso integra la carne bianca e il pesce (che predilige decisamente rispetto alla carne rossa). Un altro guilty pleasure sono le caramelle: in trasmissione le mangia spesso – perfette per schiarire la voce – ma per il resto non è una grande fan dei dolci.

Il segreto di stile di Maria De Filippi tra sneaker di lusso e stiletti

L’altezza di Maria De Filippi è ben poco influenzata dai tacchi, in realtà: non ne ha bisogno di certo, e infatti tra le sue scarpe preferite (oltre a essere tra i modelli più indossati durante le registrazioni delle trasmissioni) troviamo le sneaker, soprattutto di lusso (un modello può arrivare a costare 1000 euro). Immancabili, praticamente un grande classico per lei. Riguardo allo stile, possiamo citare le parole di Anahi Ricca, esperta di moda che si occupa dei look della conduttrice e che cura Uomini e Donne. “La regola generale è quella della semplicità. Non è solo una sua scelta, ma un mio modo di vedere l’abbigliamento quando entri nelle case di così tanti italiani. Per C’è posta per te scegliamo abiti classici ed eleganti, quando c’è il Serale di Amici usiamo capi di tendenza con idee innovative”.

Fonte: Getty Images

In effetti, non sempre la conduttrice opta per le sneaker. Durante i programmi in fascia serale, gli stiletti sono decisamente i suoi preferiti. Nelle apparizioni televisive punta molto su uno stile classico, pulito, mai eccessivo e sempre essenziale. Dunque, si rifà alle scarpe femminili per eccellenza, ovvero le décolleté, spesso con tacco a spillo. Per Uomini e Donne, invece, preferisce decisamente uno stile più “casual”. Queste le parole della Ricca durante un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni: “Non amo molto la parola casual, ma effettivamente è l’unico programma dove l’abbigliamento è identico a quello di qualsiasi donna nella sua quotidianità. La parola chiave è comodità. D’altronde è seduta per ore su dei gradini”. Una vera e propria icona sotto ogni aspetto.