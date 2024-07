“Sabrina Ferilli, ma ti sei lasciata con Maria De Filippi?”: l’attrice replica

Fonte: IPA Sabrina Ferilli e Maria De Filippi

Sabrina Ferilli stuzzicata ancora una volta su Instagram. Negli ultimi anni l’attrice romana si è scontrata più volte con alcuni utenti poco carini, che hanno avuto da ridire sulla sua vita privata o sulle sue scelte professionali. Ora qualcuno ha voluto mettere becco nel rapporto tra la sessantenne e Maria De Filippi che, com’è noto, sono da tempo legate da una profonda amicizia. In questo periodo però sono state poche le occasioni in cui sono state viste insieme e c’è chi ne ha approfittato per chiudere ulteriori spiegazioni in maniera decisamente poco elegante.

Sabrina Ferilli ha litigato con Maria De Filippi? Botta e risposta dell’attrice

Sotto all’ultimo post di Sabrina Ferilli e in un italiano un po’ maccheronico un follower ha domandato: “Sabrina scusami la domanda: ma ti sei lasciata con Maria De Filippi? Non vi vedo più insieme”. Data l’ortografia non proprio accurata, l’attrice ha risposto in maniera epica e spassionata: “Amore mio, se non ripartiamo dalle elementari manco te risponno!”. Molti fan hanno preso le difese della Ferilli, invitando a smette di fare certe illazioni. “Ma per favore, smettiamola con queste sciocchezze”, hanno replicato in tanti.

“Sono amiche, AMICHE! Sabrina è sposata con suo marito, quanta pochezza”, ha ribadito un’altra persona. Alcuni hanno invece ricordato che l’amicizia tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi è ben salda visto che attualmente stanno registrando a Roma le nuove punte di Tu si que vales, in onda su Canale 5 il prossimo autunno. Sabrina è stata riconfermata nel ruolo di giudice popolare e nella prossima edizione dovrà fare i conti con il simpatico Giovannino.

“I ruoli si sono ribaltati. Ora sarà lui a dire di avere un’altra e a non corteggiarla più. Siccome, oltretutto, che in amore vince chi fugge, finalmente sarà Sabrina a diventare gelosa“, ha spifferato una talpa presente alle prime registrazioni di Tu si que vales 2024, alla cui conduzione sono stati riconfermati Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara (e in giuria Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto).

Dunque nessun litigio tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi come invece ipotizzato da qualcuno: le due forse hanno trascorso poco tempo insieme per via dei rispettivi impegni di lavoro. Queen Mary è da sempre una donna molto impegnata, una vera e propria stakanovista che si destreggia con professionalità davanti e dietro le telecamere (ad esempio, ora, è al lavoro su Temptation Island, che avrà anche una doppia edizione a settembre).

Non è di certo da meno Sabrina Ferilli, divisa tra cinema e tv. Di recente Prime Video ha annunciato che l’interprete, sposata dal 2011 con Flavio Cattaneo, sarà nella terza stagione di Dinner Club (il programma di Carlo Cracco), insieme a Christian De Sica, Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo, Antonio Albanese e Corrado Guzzanti.

La grande amicizia tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi sono legate da una grande amicizia: si sono conosciute grazie alla tv e da allora non si sono più lasciate. “Il mio rapporto con Sabrina è nato a C’è posta per te dove era venuta ospite per incontrare il suo primo amore – ha raccontato nel 2019 la De Filippi -, siamo diventate amiche ed ero sicura potesse far bene. È una donna intelligente, passionale, estremamente spiritosa, una donna preparata che non smette di stupirsi”.

La Ferilli è stata giudice del talent show Amici (dal 2013 al 2016, nel 2019 e nel 2022) e dal 2019 è giudice popolare a Tu si que vales. Quando è morto Maurizio Costanzo Sabrina si trovava in Giappone per una vacanza ma ha subito preso il primo volo per rientrare in Italia e stare accanto all’amica.