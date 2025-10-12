Tu Sì Que Vales, pagelle terza puntata: lo scontro tra Laura e Sabrina Ferilli (7), Maria superstar (10)

Grandi ospiti, tante emozioni e momenti di leggerezza e divertimento: cosa è successo nella terza puntata di "Tu Sì Que Vales"

Una puntata che ha riservato tante emozioni e soprattutto momenti di grande divertimento quella di Tu Sì Que Vales di sabato 11 ottobre. Siamo alla terza puntata e il talent show si conferma come un appuntamento irrinunciabile per gli spettatori, che si lasciano trascinare dal buonumore delle esibizioni e dalle performance più toccanti dei concorrenti in gara.

Come sempre, a giudicare e commentare i momenti più belli della serata c’erano Maria De Filippi, Sabrina Ferilli (sempre a capo della giuria popolare) Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Paolo Bonolis, che da questa stagione sostituisce Gerry Scotti e sta dimostrando di essersi integrato perfettamente con i suoi compagni di avventura. Ecco i momenti più belli della puntata con le (nostre) pagelle.

Cesara Bonamici e Paolo Bonolis, esibizione perfetta. Voto: 8

Durante la terza puntata di Tu Sì Que Vales sono diverse le performance che hanno incantato il pubblico e i giudici, ma ce n’è stata una che ha trascinato anche gli spettatori da casa: è stata battaglia di Lip Sync – novità di questa edizione e già apprezzatissima dal pubblico – che ha visto protagonisti Cesara Buonamici e Paolo Bonolis.

La giornalista e il giudice, nei panni di Gloria Gaynor e James Brown, per qualche minuto hanno trasformato lo studio in una dance floor anni ’70, con tanto di parrucche afro, pantaloni a zampa e top scintillanti. “Paolo tu sei bravissimo, farai tutto te vero?”, ha detto l’ex opinionista del Grande Fratello, per poi cavarsela alla grande nei panni dell’icona della musica.

Del resto, Cesara ci ha abituati a una grande versatilità, dimostrando di sapersi mettere in gioco lontana dalla scrivania del tg. Il suo lip sync è stato perfetto, mentre Paolo Bonolis era inarrestabile, ballando e cantando perfettamente a tempo. I due si sono aggiudicati la vittoria e hanno conquistato davvero tutti: la loro è stata una delle esibizioni più belle della serata. Irresistibili. Voto: 8.

Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi, il duetto che non ti aspetti. Voto: 10 (per Maria)

Cesara Bonamici e Paolo Bonolis si sono guadagnati (giustamente) la vittoria, ma c’è un’altra coppia che ha conquistato il nostro cuore, quella composta da Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi, nelle vesti di Renato Zero e Stash. La conduttrice questa volta si è voluta mettere in gioco e il risultato è stato sorprendente: “Queen Mary“ si diverte (e si vede), dimostrando di essere una vera star sul palco oltre il suo ruolo da conduttrice.

Nei panni del grande amico Renato Zero, Maria ha lasciato tutti a bocca aperta: parrucca nera, cilindro e occhiali neri, seduta su un trono scintillante, ha condotto un’esibizione da manuale, oscurando persino Alessia Marcuzzi, che si dimenava sul palco con la chitarra sulle note di Mi vendo. Che dire, ovazione meritatissima per lei, peccato per la mancata vittoria. Voto: 10.

Lo “scontro” tra Laura e Sabrina Ferilli, il divertimento è servito. Voto: 7

Tu sì que vales piace da sempre ai telespettatori per la capacità di dare spazio a concorrenti che hanno abilità straordinarie, capaci di lasciare il segno e toccare le corde del cuore con le loro storie, fatte di sacrifici, impegno e sofferenze. Parliamo di Penelope Sorrentino, che ha da sempre una passione per le danze caraibiche, disciplina che ha portato anche sul palco, incantando i giudici. Nonostante si sia trovata a combattere con commenti negativi legati al suo fisico, lei non ha mai mollato, dimostrando grande resilienza.

O della performance di Ugo e Matteo, protagonisti dell’ormai nota esibizione in esterna a cui assistiamo quasi a ogni appuntamento, autori di uno spettacolo pirotecnico che ha lasciato i giudici senza fiato. “Questi sono gli unici fuochi che ci piace vedere in brillare in cielo!”, ha sentenziato Paolo Bonolis, particolarmente colpito dall’esibizione dei due ragazzi.

Ma nel programma, lo sappiamo bene, c’è spazio anche per i momenti di leggerezza, soprattutto per chi quel talento lo tiene un po’ troppo nascosto, anche sul palco. È il caso di Laura Marchetti (forse un genio incompreso?), che si è presentata come “performer multidisciplinare”, pronta a portare un’esibizione fuori dagli schemi.

L’artista si è cimentata in una performance fatta di urletti, gridolini e strilla, che non ha conquistato i giudici, ma di certo ha strappato (molte) risate al pubblico in studio. E Maria De Filippi non ha perso occasione per punzecchiare l’amica Sabrina Ferilli, che cercava di mantenere la serietà durante l’esibizione.

La donna, sentendo le risate degli spettatori, ha ben presto perso la pazienza e ha abbandonato lo studio indignata, mentre l’attrice si diceva sollevata: “Menomale così, che poi sti personaggi sempre con me vanno a finire”, quasi predicendo ciò che sarebbe accaduto di lì a poco. La concorrente infatti è tornata dopo qualche minuto sul palco agguerrita più che mai, inveendo contro Sabrina. “Io sono già stata qui cinque anni fa con una performance visiva di scrittura”, ha spiegato Laura pronta ad accusare Ferilli, che nel frattempo si chiedeva: “Ma io è da cinque anni che faccio sta trasmissione?”.

Mentre Sabrina diceva di non ricordarsi dell’esibizione della donna, Maria ha colto immediatamente la palla al balzo per provocare l’amica: “Io me lo ricordo invece, e ti ha trattata male, non è vero?“, ha detto sorridendo cercando di consolarla. “Lei mi ha detto: ‘Ao, e che talento c’avrebbe questa?”, ha continuato Laura, mentre la conduttrice le dava manforte trattenendo a stento le risate e ricordando che questa frase la pronunciò proprio Ferilli a microfono spento. “Io le dico: ‘E che talento c’avrebbe lei?'”, ha aggiunto lei, mentre il pubblico urlava indignato. Tra le offese della donna, Maria De Filippi si lasciava andare a grasse risate, mentre Paolo Bonolis perdeva pazienza sbottando contro la concorrente: “Non siamo qui per essere presi per i fondelli da lei però!”.

Tra lo sbigottimento e l’irritazione dei giudici, l’unica che ha mantenuto per tutto il tempo il sorriso è stata Maria De Filippi, di certo la mente dietro questo scherzo ben orchestrato a Sabrina Ferilli: Laura Marchetti infatti è Laura De Marchi, attrice e stand-up comedian romana, che era già stata a Tu Sì Que Vales qualche anno fa. Era stata la stessa conduttrice a svelare l’identità della concorrente, che avrà ricontattato per prendere in giro l’amica.