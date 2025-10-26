Ospiti speciali e performance incredibili: ecco come è andata la quinta puntata di "Tu Sì Que Vales"

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ansa Paolo Bonolis tra i giudici di "Tu Sì Que Vales"

Sabato 25 ottobre su Canale 5 è tornato Tu Sì Que Vales, lo show che regala emozioni, risate e tanto spettacolo. A guidare la serata, un immancabile dream team di giudici: Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi, sempre pronti a dire la loro tra applausi, battute e siparietti irresistibili. Ecco le nostre pagelle.

Bianca Guaccero e Rudy Zerbi si “appartengono” nella Lip Sync Battle (7)

La puntata si è accesa subito con un ritorno molto atteso: la Lip Sync Battle, quel momento in cui i giudici si divertono a calarsi nei panni delle star della musica accompagnati da ospiti speciali.

Tra travestimenti improbabili, playback esagerati e un mare di risate, il risultato è stato un vero show nello show. Maria De Filippi ed Enzo Iacchetti hanno “duettato” nei panni di Alessandra Amoroso ed Elisa, mentre Emmanuel Lo e Luciana Littizzetto hanno provato a ricreare la magia tra Dua Lipa ed Elton John, risultando però più simili a Lucio Dalla e Morticia Addams.

Valeria Marini e Paolo Bonolis hanno acceso il palco con un Sister Act in versione comic-gospel, mentre Pamela Camassa e Sabrina Ferilli hanno scelto di sfidarsi sul terreno insidioso (e sensuale) di Britney Spears.

E poi loro: Bianca Guaccero e Rudy Zerbi. Con T’Appartengo hanno riportato tutti negli anni ’90. Bianca, fan dichiarata di Ambra fin da ragazzina, si è calata nel ruolo con dedizione totale: outfit, mosse, espressioni, tutto gridava anni ’90. Rudy, invece, più che un idolo di Non è la Rai sembrava il cugino imbarazzato alle feste di compleanno: fuori tempo ma irresistibile nella sua comicità involontaria, perfetta spalla di un’esilarante Bianca.

Maria De Filippi incantata dal mago Kay (9)

A soli dieci anni, Kay è salito sul palco con la sicurezza di un vero showman. Carte, orsacchiotti e formule magiche: ingredienti che, nelle sue mani, sono diventati piccoli miracoli in stile Copperfield. Ma il vero colpo di genio è stato puntare dritto su Maria De Filippi, coinvolgendola come assistente d’eccezione.

Tra un sorriso divertito e grande curiosità, Maria ha firmato la carta e pronunciato la parola magica: un siparietto irresistibile che ha reso lo show ancora più memorabile. Alla fine era lei la prima ad applaudire, incantata non solo dai trucchi, ma dal carisma naturale del piccolo mago. “Commentavamo la tua bravura nei giochi, ma anche l’attitudine che hai nel presentarli”, ha sottolineato, regalando a Kay la consacrazione definitiva.

Il pubblico lo ha premiato con il 100% dei “sì”, i giudici si sono alzati in piedi e Kay ha conquistato la finale. Un talento in miniatura che ha già capito una grande verità: a Tu Sì Que Vales, se conquisti Maria, conquisti tutti.

Paolo Bonolis, ironia dal cuore tenero (8)

Quando Antonella arriva sul palco ha l’emozione stampata addosso e un brano impegnativo: E non finisce mica il cielo di Mia Martini. L’agitazione c’è, ma la voce resta sicura. A darle manforte ci pensa Paolo Bonolis che, tra una battuta e l’altra, si trasforma in un papà premuroso: prima dell’esibizione le porta una bottiglia d’acqua, la rassicura con lo sguardo e, alla fine, quasi commosso, le concede di cantare un altro pezzo.

Il pubblico la premia con un 100% di “sì” e i giudici la mandano dritta in finale. Ma il vero colpo di scena resta lui: Bonolis che, senza rinunciare all’ironia, tira fuori un lato tenero e protettivo che sembra uscito da Chi ha incastrato Peter Pan. Dietro la maschera del re della battuta si nasconde anche un papà televisivo capace di sciogliere i cuori.