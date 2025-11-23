Tu Sì Que Vales, pagelle nona puntata: Luca Argentero gettonatissimo (9), Maria De Filippi esplosiva (10)

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Una puntata scoppiettante quella di Tu Sì Que Vales, che non fa che confermare il suo successo settimana dopo settimana. Tante le storie emozionanti dei concorrenti in gara, così come i momenti leggeri e divertenti, ormai cifra stilistica del programma di Canale5.

E tra questi non sono mancate le immancabili gare di lip-sync, diventate un appuntamento apprezzatissimo dal pubblico. Tanti gli ospiti della serata: da Luca Argentero, passando Tina Cipollari ed Emma Marrone, Francesco Arca e Nathalie Guetta. Non a caso l’appuntamento del talent ha visto come protagonisti proprio i giudici e i loro compagni d’avventura: ecco cosa è successo durante la puntata del 22 novembre, con le esibizioni più belle e divertenti (secondo noi).

Luca Argentero in coppia con Paolo Bonolis, irresistibili nei panni dei Blues Brothers. Voto (9)

Puntata dopo puntata Tu Sì Que Vales non smette di sorprendere e strappare tante risate. Questa volta il talent show del sabato sera di Canale5 ha sorpreso il pubblico con tanti ospiti, primo fra tutti Luca Argentero, attesissimo dagli spettatori del programma. Con il suo sorriso smagliante è entrato in studio annunciando la sua partecipazione alla gara di lip-sync, mentre Luciana Littizzetto si è offerta subito volontaria: “Va bene, allora ci sto!”, ha detto tra le risate dello studio.

Ma l’attore ha subito bloccato l’entusiasmo della comica: “Devo dire che farlo con te, Luciana, sarebbe un sogno che si realizza: c’è una certa ‘torinesità’ in comune, ma invece sono abbinato a Paolo Bonolis!”. “Poteva essere un sogno ed è diventato un incubo per te!”, ha ironizzato il conduttore. “Lo avete fatto apposta per umiliarmi. Guarda che denti che ha!”. Argentero però ha tranquillizzato il suo compagno d’avventura: “Non è fatto per farti sfigurare, anzi possiamo mettere insieme un’esibizione memorabile!”.

E così è stato: nei panni dei The Blues Brothers hanno fatto ballare tutto lo studio, con un affiatamento invidiabile. Alla fine dell’esibizione Maria si complimenta con Luca Argentero, che ringrazia e svela: “Quando c’è da prendersi poco sul serio, mi trovate sempre a disposizione”. Che altro dire? Irresistibile.

Maria De Filippi tanguera esplosiva. Voto (10)

Una Maria De Filippi come non l’avevamo mai vista: nella puntata del 22 novembre ci ha regalato momenti di puro divertimento, presentandosi nei panni di una tanguera per esibirsi sulle note del brano La isla bonita. Divertita dal ruolo di Rudy Zerbi alle percussioni si distrae e ride di gusto, mentre Sabrina Ferilli commenta: “Non dice na parola manco a pagarla!”

Ma la conduttrice si è scatenata nell’altra sfida di lip-sync, quella al fianco di Emma: “Il destino ci tiene sempre unite“, ha detto la cantante. Le due si sono abbracciate tra gli applausi dei giudici e degli altri ospiti, mentre Emma si è lasciata andare a un simpatico siparietto. “Possiamo avere due aste? È rocker! L’ho inventata io, le ho fatto fare un talent e ora l’asta subito! È cresciuta bene Maria”.

La cantante si è esibita sulle note di uno dei suoi più grandi successi, Amami – nonché una delle canzoni preferite di Queen Mary – mentre la conduttrice imitava alla perfezione le movenze della Marrone: insieme hanno dato vita a un duetto eccezionale, tra l’entusiasmo del pubblico. “Scusate ma mi sa che vi abbiamo stracciato“, ha commentato tra le risate la cantante.

Sabrina Ferilli sensuale come Miley Cirus (e soprattutto autoironica). Voto: (8)

Tra gli ospiti della serata c’era anche la frizzante Tina Cipollari che si è esibita in coppia con Sabrina Ferilli, entusiasta di esibirsi con la regina di Uomini e Donne. “Questa è un’accoppiata fantastica“, ha commentato De Filippi ridendo. Le due sono entrate “travestite” da Paola e Chiara per regalare una performance indimenticabile sulle note di Furore, ma hanno strappato più di una risata già prima di esibirsi insieme.

L’attrice e Cipollari dovevano sedersi sopra ai due ballerini al centro del palco: “Vieni, Tina, accomodati, basta che non li sbrachiamo questi due cristiani!”, ha detto Ferilli, mentre Tina ha replicato: “Poveraccio, non lo so… Dai, mi appoggio soltanto, non ti preoccupare! Faccio finta!”.

L’attrice però ha dato prova di tutto il suo talento nella seconda Lip-sync Battle, lasciando il pubblico a bocca aperta con la giusta dose di sensualità e un pizzico di ironia. Nei panni di Miley Cyrius ha regalato una perfomance che ha stregato anche Maria De Filippi sulle note del successo Wrecking ball: prima si è tolta i pantaloni lunghi della tuta all’improvviso, rimanendo in pantaloncini e mostrando le gambe toniche e perfette, poi inginocchiandosi davanti all’amica agitando il bacino. “Ridi, ‘sto ca**o”, ha detto alla conduttrice mentre non riusciva a trattenersi. Menzione speciale per l’autoironia.

Luciana Littizzetto impazzisce con Francesco Arca. Voto: (6)

Non è proprio riuscita a contenersi Luciana Littizzetto scoprendo di avere come compagno nella Lip-sync Battle Francesco Arca. L’attrice si è emozionata, tanto da inginocchiarsi a terra e correre dall’attore: “Ma grazie! Grazie alla produzione, grazie agli autori, grazie a Maria! Non potevo pretendere di più. Cosa volete che tocchi? A stare vicino ad Arca mi sento già un liocorno. Dai, vieni, ti cambio io!“, ha commentato la comica con grande entusiasmo e fretta di andare al camerino.

Poi Maria De Filippi ha chiesto a Lucianina le sue sensazioni a riguardo: “Sono qua con tutti che mi mettono le mani addosso tranne Arca! Non mi fanno vedere neanche un brandello del corpo di lui. Uno dovrebbe approfittare… voglio vedere. Magari poi andiamo a bere qualcosa dopo insieme. Se ci provo con lui? Ma certo. Quando mi ricapita? Ti dico solo una parola: Fabio Fazio! Capisci che non è la stessa cosa?“, ha detto amareggiata alla collega.

Un siparietto che è continuato anche durante l’esibizione: vestiti da Al Bano e Romina, i due hanno cantato in playback sulle note di Ci sarà, mentre la comica torinese approfitta del momento. Durante il pezzo ne approfitta per ‘tastare’ Arca e accarezzarlo tra i sorrisi divertiti degli altri giudici. La performance si è chiusa con un bacio dell’attore sulla guancia di Luciana, che emozionata ha detto: “Che momento indimenticabile della mia carriera, me lo ricorderò per sempre”.

