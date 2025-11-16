Tu Sì Que Vales, pagelle ottava puntata: la commozione di Luciana Littizzetto (9)

Nuovo appuntamento con "Tu Sì Que Vales": non sono mancati i momenti toccanti, come l'esibizione che ha fatto emozionare Luciana Littizzetto

Nuovo appuntamento con Tu Sì Que Vales, che continua a confermarsi uno dei programmi più amati e seguiti del sabato sera degli italiani. Anche l’ottava puntata, quella andata in onda il 15 novembre, ha regalato al pubblico i consueti momenti di leggerezza e divertimento, ma anche le grandi emozioni legate alle storie dei concorrenti, che arrivano dritte al cuore, facendo versare qualche lacrima anche ai giudici. Ecco cosa è successo durante la serata, con i momenti più belli (secondo noi).

Torna il duo Paolo Bonolis – Luca Laurenti. Voto: 8

Ormai lo sappiamo, ogni settimana la Lip Sync Battle è capace di regalare agli spettatori risate e leggerezza. E il pubblico non aspettava altro di rivedere una delle coppie più amate della tv italiana, quella formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il conduttore, chiamato a sostituire Gerry Scotti in questa edizione, sta dimostrando – se mai ce ne fosse bisogno – di essere un professionista a 360 gradi, pronto a mettersi in gioco in qualunque situazione.

E lo ha dimostrato anche questa settimana, vestendo i panni di Edoardo Bennato in coppia con l’amico di sempre, che invece ha interpretato Gianna Nannini.

La coppia Malgioglio è irresistibile. Voto: 7

Un’esibizione divertentissima in cui Laurenti ha dato il meglio di sé, in perfetta sinergia con Bonolis, che sulle note di Un’Estate italiana hanno fatto davvero faville, senza nascondere qualche risata “sotto i baffi”. I due hanno chiuso l’esibizione con un grande abbraccio, e hanno vinto la sfida, meritatamente. Che dire? Splendidi entrambi.

A chiudere la gara di Lip Sync è stata una coppia d’eccezione. Sul palco sembrava di vederci doppio con Cristiano Malgioglio e Maria De Filippi, che ha vestito esattamente gli stessi panni dell’artista.

Una performance che ha fatto ballare tutti quella sulle note di Fernando, e che ha visto come sempre una De Filippi scatenata: ci sono piaciuti? Tantissimo!

L’esibizione di Elena fa commuovere Luciana Littizzetto. Voto: 9

Come in ogni puntata di Tu Sì Que Vales non sono mancate le emozioni. A toccare il cuore del pubblico a casa – ma soprattutto quello dei giudici – è stata la storia di Elena Ridolfi, 32enne di Pesaro, di professione consulente commerciale, ma anche cantante e cantautrice, che si è presentata per portare avanti un messaggio per lei importante.

Visibilmente emozionata, la donna ha raccontato: “Gli ultimi quattro anni della sua vita sono stati per me meravigliosi, ho scoperto quanto sia bello vivere, dopo avere pensato a lungo di non potercela fare. Ho pensato anche di non poter essere oggi qui, sono reduce da anni di terapia e di musica, che oggi porto rendendole omaggio”.

Si è esibita con un pezzo composto da lei che racconta il momento peggiore della sua vita e Imagine di John Lennon. Dopo avere finito di cantare la ragazza si è commossa, mentre Maria ha provato a stemperare la tensione dicendole: “Mi sembra sia andata bene, no?”.

Ma quella che probabilmente è rimasta più colpita tra i giudici è stata Luciana Littizzetto, che ha commentato: “Quanta luce dopo tutto quel buio“. La giovane ha aggiunto: “Spero che chi ha ascoltato possa sentirsi meno solo”. E proprio l’attrice, probabilmente toccata dall’emozionante performance, ha precisato: “È una cosa che capita, lutti, malattie, dolori come il tuo, questo ci ha aiutato a sentirci meno soli. Ogni tanto ci spacchiamo e dobbiamo aggiornarci, come i telefoni, loro lo fanno di notte, noi dobbiamo farlo di giorno, e tu sei un simbolo per quelli che stanno ancora facendo l’aggiornamento”.

Giovannino stuzzica Sabrina Ferilli. Voto: 7

Non poteva ovviamente mancare l’incursione di Giovannino, sempre pronto a provocare Sabrina Ferilli. Dopo scherzi e burle ai danni dell’attrice, il comico si è presentato con due musicisti vestiti da messicani che sulle note de La cucaracha hanno cantato “La Ferillacha, tiene fifa de dolor”. Ancora una volta ha importunato l’attrice su suggerimento di Maria De Filippi, che non ha potuto non resistere come sempre a farsi due risate.

