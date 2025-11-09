Tu Sì Que Vales, pagelle settima puntata: l’omaggio doveroso a Peppe Vessicchio (10)

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Il sabato sera l’appuntamento è con Tu Sì Que Vales: l’8 novembre il talent show di Canale5 è tornato in onda con una nuova puntata fatta di leggerezza ed emozioni, ormai una garanzia per il pubblico. Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi, senza dimenticare Sabrina Ferilli (sempre a capo della giuria popolare) si sono divertiti, stupiti e commossi di fronte alle esibizioni dei concorrenti, che sanno sempre come sorprendere e toccare le corde del cuore di spettatori e giudici. Non poteva poi mancare il ricordo di Peppe Vessicchio, scomparso improvvisamente all’età di 69 anni.

Il toccante omaggio a Beppe Vessicchio. Voto: 10

“È difficile crederci. Mi sembra impossibile. Mi vengono in mente i tuoi occhi sempre sorridenti e comprensivi. Occhi che esprimevano saggezza, autorevolezza, gli occhi di un grande Maestro, non solo d’orchestra ma di vita. Ti sorrido e tu sorridi a mezza bocca come sempre. Ti voglio bene”. Così Maria De Filippi ha salutato sui social Peppe Vessicchio, scomparso in seguito alle complicazioni di una polmonite.

Un vuoto immenso quello lasciato dal Maestro nel mondo dello spettacolo e nei cuori dei suoi fan, che lo apprezzavano per i suoi modi gentili e per l’ironia garbata. Per questo la conduttrice ha voluto ricordare il direttore d’orchestra con un omaggio doveroso e toccante ad apertura della puntata, un video che ha raccolto alcuni dei momenti più belli in tv legati anche alla lunga collaborazione che ha avuto proprio con Maria De Filippi, che lo ha portato a essere a lungo maestro ad Amici.

Proprio qualche settimana fa Vessicchio tra l’altro era stato ospite della trasmissione nella gara di lypsync vestendo i panni di Fedez al fianco proprio della conduttrice, nel ruolo di Orietta Berti, con cui aveva interpretato Mille. Un grande professionista che non poteva non essere ricordato.

Mara Venier e Sabrina Ferilli duo esplosivo. Voto: 8

Grandi emozioni ma anche tante risate a Tu Sì Que Vales. Dopo il ricordo di Peppe Vessicchio, non poteva mancare uno dei momenti più apprezzati dagli spettatori, la Lip Sync Battle, che ha visto il ritorno di Mara Venier. La conduttrice in passato ha fatto parte del cast come presidente della giuria popolare, ruolo che oggi è ricoperto da Sabrina Ferilli.

E sono state proprio loro a esibirsi in coppia esibendosi su Cicale di Heather Parisi: un duo davvero esplosivo, scoordinato ma simpaticissimo, che ha conquistato i giudici (e anche noi). E poi che dire di Sabrina Ferilli: nella sua tuta multicolor è stata perfetta.

Elodie e Maria De Filippi coppia irresistibile. Voto: 7

Ormai è chiaro a tutti che Maria De Filippi ha ancora moltissimo da offrire al suo pubblico, anche tanta autoironia. La conduttrice si è presentata nel ruolo di Rose Villain insieme a Elodie, che per una sera ha smesso i panni di icona pop supersexy per interpretare Achille Lauro.

Le due insieme hanno fatto scintille esibendosi sulle note di Fragole, panna e champagne: stupende entrambe e divertentissime. Promossissime.

Weddington Silva conquista la finale con un numero rischiosissimo. Voto: 8

Se c’è stato un concorrente che ha sbaragliato tutti gli altri, e ha – giustamente – conquistato il suo posto in finale, quello è stato Weddington Silva. Il brasiliano, che viene da una famiglia di circensi, si è cimentato con un numero spettacolare ma rischiosissimo, che sanno fare solo cinque persone in tutto il mondo, tra cui suo figlio di soli dodici anni. Un’esibizione che ha lasciato l’intero studio e gli spettatori a casa col fiato sospeso, tra salti nel vuoto e esercizi a testa in giù. Una sola parola: wow!