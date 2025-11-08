Morto Peppe Vessicchio, addio all’amato direttore d’orchestra di Sanremo

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

IPA Peppe Vessicchio

Un volto, una promessa di qualità. Il mondo della musica (e della televisione) piange Peppe Vessicchio (Giuseppe Vessicchio), morto a Roma l’8 novembre. Il direttore d’orchestra è “deceduto per una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente”, a confermarlo l’Ospedale San Camillo, dove era stato ricoverato. La famiglia ha fatto invece sapere che i funerali saranno svolti in forma strettamente privata.

Un volto amatissimo e una mente musicale sopraffina, era noto e amato in particolar modo per il suo ruolo di direttore d’orchestra al Festival di Sanremo. Ma non solo. La sua simpatia è andato ben oltre il mondo della kermesse musicale di Rai 1, bucando lo schermo e conquistando i social. La musica era la sua vita e per il prossimo anno aveva in programma un nuovo evento, il tour teatrale Ecco che incontro l’anima insieme a Ron.

Morto Peppe Vessicchio, addio a un direttore d’orchestra diventato “iconico”

“Dirige l’orchestra, Peppe… Vessicchio!”. Una frase diventata iconica per un uomo, un artista, che ha accompagnato negli anni il Festival di Sanremo. Una colonna della kermesse e una certezza per gli appassionati, anche per i più giovani, che, soprattutto dall’ “era Amadeus” si erano interessati alla sua figura, discreta e gentile. Si è spento dopo essere stato ricoverato all’Ospedale San Camillo di Roma in seguito a una polmonite interstiziale. Le sue condizioni di salute sono precipitate troppo velocemente.

La sua forza stava proprio nella sua umanità. “Ogni persona è come una corda, diceva, “e possiede una capacità di vibrazione. Quando incrociamo le nostre vere passioni, iniziamo a suonare davvero”. Una ricerca costante di equilibrio, dentro e fuori dalla musica accademica, cercando sempre l’espressione si se stessi nel migliore dei modi. Peppe Vessicchio ci mancherà. Lascia sì un’eredità enorme a noi telespettatori, ma lascia anche sua moglie, Enrica Mormile, e una figlia, Alessia.

Da Amici a Sanremo, una carriera per la musica per tutti