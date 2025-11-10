Vessicchio, gli omaggi commoventi dei colleghi: “Come fosse sparita la Musica”

IPA Peppe Vessicchio

Peppe Vessicchio se n’è andato all’improvviso, senza che niente lasciasse presagire una tragedia così grande e noi siamo tutti più tristi. Perché quel Maestro d’orchestra dallo sguardo buono e dagli occhi limpidi e puri, era entrato, complice il Festival di Sanremo e Amici nella case di ognuno di noi, piano piano, con discrezione, e aveva conquistato un posto nel nostro cuore. Non era davvero Sanremo senza l’immancabile frase di rito: “Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio”, mentre ad Amici bastava la sua presenza per dare sicurezza ai ragazzi e credibilità alla trasmissione. Amato in egual misura dai colleghi e dal pubblico, era anche capace di prestarsi a gag e goliardia da spettacolo: quante gliene ha combinate l’amica Luciana Littizzetto in diretta (dal taglio della barba al travestimento da motociclisti), e a cosa non si prestato per amicizia nei programmi di Maria De Filippi, l’ultima sua esibizione a Tu Si Que Vales nei panni di Fedez. Un gigante della musica che non aveva paura di diventare animale da spettacolo, perché quando sei così grande niente può sminuire il tuo talento e reputazione. Peppe Vessicchio era non solo un artista immenso, ma anche una persona speciale e i ricordi dei tanti colleghi e amici che hanno riempito le bacheche social e gli spazi televisivi in questi giorni, ne sono la conferma. Riportiamo quelli degli amici più stretti, tutti sarebbe stato impossibile, con in chiusura il video del “poeta” Roberto Vecchioni, suo grande amico che ha saputo come al solito trovare le parole migliori. “Non ce la faccio a non pensarti più, è come se fosse sparita la musica. Ti ricorderò sempre così, con la tua bacchetta alzata, a dipingere il cielo“.

