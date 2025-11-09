Peppe Vessicchio, le ultime apparizioni in tv: l’esibizione virale con Maria De Filippi

IPA Peppe Vessicchio

L’8 novembre abbiamo detto addio a un volto gentile, un’anima buona, un gigante della musica: Peppe Vessicchio. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: si è spento all’Ospedale San Camillo di Roma per una polmonite interstiziale. Solo poche settimane fa lo avevamo visto in televisione, da Maria De Filippi, che lo ha definito un “maestro di vita”. E proprio nei programmi di Maria, Peppe aveva dato tanto, ad Amici, agli allievi: perché era la musica, quella che aveva conosciuto per la prima volta suonando la chitarra. E che non aveva mai più lasciato.

Le ultime apparizioni in tv di Peppe Vessicchio

Il 27 settembre è stato ospite di Tu Sì Que Vales, il programma del sabato sera di Canale5. E lì, dove i giudici hanno mostrato i propri talenti, al fianco di Maria De Filippi, con cui ha lavorato per tanti anni, Peppe Vessicchio si è lanciato in una esibizione con la conduttrice sulle note di Mille, vestendo i panni di Fedez e Orietta Berti. L’esibizione è stata un successo: virale sui social, con Vessicchio e la De Filippi incredibilmente disinvolti. C’è sempre stata tantissima stima tra Vessicchio e Maria, che considerava “un vero genio della televisione”.

Oltre a Tu Sì Que Vales, ricordiamo la presenza del maestro durante una masterclass ad Amici agli inizi di ottobre: proprio nel talent show è stato una presenza ispirante, l’insegnante di musica che tutti avrebbero voluto al proprio fianco. Anche e soprattutto per la sua umanità: a This is Me, ospite da Silvia Toffanin nel 2024, aveva raccontato di aver avuto dei dubbi in merito alle ammissioni. Ma, alla fine, “si capisce quando uno è bravo”. Era tornato anche nel 2025, nella puntata del 22 ottobre, per celebrare il talento di Lorella Cuccarini.

L’addio della televisione a Peppe Vessicchio

La televisione ha voluto dare il suo ultimo saluto a Peppe Vessicchio con un omaggio, da Rai1 a Canale5. La scomparsa improvvisa ha lasciato un segno: Tu Sì Que Vales si è aperto con un ricordo in suo onore, con un video e un ultimo saluto, una dedica sentita: “Ciao Maestro, ti vogliamo bene”. Anche Milly Carlucci a Ballando con le Stelle ha voluto dedicare un pensiero a colui che ha reso ancor più grande la musica, a cui va il merito di aver fatto appassionare generazioni di giovani. “Da tutti noi un applauso e un ricordo grato per tutto quello che ha donato alla musica italiana, grazie. Un doveroso applauso e la standing ovation dei musicisti e di tutto il pubblico per un grande della musica. Non ti dimenticheremo mai, Maestro”.

Tra i direttori d’orchestra più famosi e apprezzati in Italia, Vessicchio è diventato nel tempo un simbolo pop: il suo sorriso sempre gentile, appena accennato, anzi il “sorriso a mezza bocca” come ha detto Maria, l’ironia, il talento, la presenza scenica, la dimostrazione che non serve sorpassare i limiti per essere amati da tutti. Così se n’è andato un gigante, e ora Sanremo senza la sua bacchetta non sarà più lo stesso, senza l’ormai iconica frase “Dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio”.

