Funerale Peppe Vessicchio, le lacrime della figlia Alessia e l’addio a un’icona gentile

Oggi è il giorno dell’ultimo addio a Peppe Vessicchio, l’amato direttore d’orchesta scomparso a 69 anni per una polmonite interstiziale l’8 novembre 2025.

La famiglia del Maestro ha preferito vivere l’ultimo saluto in un clima di intimità e raccoglimento e i funerali si stanno tenendo in forma privata nella chiesa dei Santi Angeli Custodi, nel quartiere Montesacro, a Roma. Nonostante la comprensibile scelta di proteggere questo momento così difficile, l’affetto del pubblico non si è fermato e da giorni, messaggi, fiori e ricordi continuano a riempire le strade del quartiere dove Peppe Vessicchio viveva.

Proprio lì, a Montesacro, un grande striscione con la scritta “Ciao Maestro” accoglie chi passa davanti al Municipio di piazza Sempione e all’ingresso della Chiesa dove si stanno svolgendo i funerali spiccano due corone: una candida, firmata da Maria De Filippi, e una rossa, inviata dalla grande famiglia di Amici, il programma con cui Vessicchio ha condiviso tanti anni di musica e talento. E mentre le note del ricordo risuonano, resta l’impronta indelebile del suo nome legato per sempre al Festival di Sanremo, il palco che più di ogni altro ha consacrato la sua arte e la sua eleganza.

Peppe Vessicchio, la figlia Alessia parla del padre con grande commozione

Presente naturalmente al funerale di Peppe Vessicchio anche la figlia Alessia Vessicchio: proprio la giovane è intervenuta poco prima dell’inizio delle esequie a Storie Italiane su Rai1 dove ha parlato con grande emozione di suo padre. “É stato quello che avete visto tutti, tutta la vita, per noi non è stato niente di diverso: per me un papà, e per mia nipote e mia figlia un nonno che è stato anche padre” ha dichiarato Alessia.

E ancora: “Un padre che è stato di tutti, per ogni persona che aveva di fronte e aveva bisogno di quella parte di lui, lui c’era. Non sono tanto lucida per dire le cose giuste ma vorrei ringraziare tutti per l’amore che ci è arrivato a cascata. Io so che è stato amore vero perché le cose che hanno detto tutti in questi drammatici due giorni sono cose che dicevano anche quando era vivo”.

Ai microfoni di Caterina Balivo, a La Volta Buona, Alessia ha aggiunto: “Sono molto provata, ma volevo dire due parole perché credo lui ci ha insegnato ad essere sempre garbati e gentili. A nome della famiglia è giusto ringraziare perché sono tutti sconvolti e increduli come noi, e si vede che c’è un amore sincero”, ha spiegato la giovane.

Il ricordo, diventa presto ancora più personale: “Lui ha scelto di essere mio padre quando avevo 7 anni. Mi è stato vicino per 48 anni come nessuno. Eravamo impreparati, non si muove a 68 anni quando la sera prima si dice ‘torno a casa’. Posso solo dire grazie a tutti quelli che gli hanno voluto bene”.

L’ultimo saluto a Peppe Vessicchio: tanti vip presenti e le parole di Peparini

Oltre ai parenti e agli amici di una vita, non potevano mancare ai funerali di Peppe Vessicchio tanti protagonisti del mondo della musica e della tv, arrivati a Roma per rendere l’ultimo omaggio al Maestro. Tra loro Valerio Scanu, Fiorella Mannoia, Lorella Cuccarini insieme al marito Silvio Testi, ma anche Rudy Zerbi, Gianni Mazza, Pinuccio Pierazzoli, Rossella Brescia, Enrico Melozzi e i coreografi Veronica e Giuliano Peparini.

Proprio Giuliano ha voluto dedicare un messaggio commosso a Vessicchio, vocal director della sua Academy, dicendo: “I nostri sguardi erano rivolti nella stessa direzione. Vessicchio era il mio pilastro, difficile credere che oggi non ci sia più, mi sosteneva, mi incoraggiava. E poi te ne vai, così di colpo, di persone come te ce ne sono poche al mondo. Mi mancherai tanto”.

Funerale Peppe Vessicchio, il ricordo e l’appello dell’amico Fiorello

Non poteva mancare il ricordo di Fiorello che, direttamente dal suo show radiofonico in onda tutti i giorni su RaiRadio2, La Pennicanza, ha omaggiato il Maestro con una clip e ha poi voluto ricordarlo con il sorriso. “Quante ne abbiamo fatte insieme” ha esordito “eh sì, abbiamo gli occhi lucidi a rivedere le sue immagini. Ieri tutto il mondo dello spettacolo si è mobilitato: è stato ricordato ovunque. Una settimana fa mi aveva mandato il suo libro appena uscito dal titolo Bravo, bravissimo” ha svelato Fiorello.

Poi l’appello a comprare il libro di Vessicchio perché “É come avere Peppe ancora qui, vicino, lo senti parlare tra le righe” ha concluso emozionato.

