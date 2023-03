Amici 22, che fine ha fatto Giuliano Peparini

Fonte: IPA Che fine ha fatto Giuliano Peparini

Giuliano Peparini è noto al grande pubblico per il suo ruolo ad Amici: il coreografo e ballerino è stato per tanti anni il direttore artistico dello show di Maria De Filippi, che si è affidata a lui per quei “quadri” che hanno connotato la cifra estetica e visiva del talent show. Oggi ha una scuola di danza e continua a lavorare dietro le quinte di importanti programmi tv, ma tornerebbe volentieri ad Amici.

Giuliano Peparini, la sua carriera

Classe 1973, Giuliano Peparini ha alle spalle una carriera incredibile: dopo essersi perfezionato all’American Ballet Theatre di New York, a 24 anni è diventato primo ballerino del Ballet National de Marseille. Come assistente e maître de ballet di Roland Petit ha curato le coreografie per diverse compagnie di ballo in Francia, in Russia, in Giappone e in Italia.

In Francia è noto per avere diretto il musical 1789, Les Amants de la Bastille, vincitore del Globe de Cristal come migliore commedia musicale dell’anno. Dopo le sue collaborazioni con i teatri di tutto il mondo, Peparini è tornato in Italia con due spettacoli di grande successo, Il principe della gioventù e Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo, commedia musicale prodotta da David Zard.

Tra un lavoro in teatro e un altro, dal 2013 al 2019 ha ricoperto il ruolo direttore artistico del talent show Amici di Maria De Filippi, che lascerà nel 2020. Tra i suoi ultimi impegni ha curato nell’agosto del 2021, insieme alla sorella Veronica, la sfilata di alta moda per Dolce & Gabbana a Venezia, e un anno dopo la sfilata di alta moda e alta gioielleria Dolce & Gabbana a Siracusa. A dicembre del 2022 si occupa delle coreografie di Uà – Uomo di varie età, show di Claudio Baglioni su Canale 5.

Cosa fa oggi Giuliano Peparini

L’addio ad Amici per Giuliano Peparini non è stato facile: il ballerino e coreografo aveva deciso di fermarsi per ricaricarsi e dedicarsi a nuovi progetti, come aveva spiegato su Instagram. Una scelta ben ponderata ma anche dolorosa, quella di lasciare un programma che gli ha regalato tante soddisfazioni.

Il coreografo ha confidato in un’intervista a Repubblica che tornerebbe volentieri a occuparsi della direzione artistica del programma condotto da Maria De Filippi: “Lo rifarei domani. Al di là della stanchezza, Maria mi ha insegnato a lavorare con i giovani. Erano 150 quadri a stagione, alla fine avevo bisogno di ricaricarmi”.

E per la conduttrice continua ad avere una profonda stima: “Quando hai la possibilità di stare vicino a una persona come Maria De Filippi, che ti dà fiducia, puoi solo essere grato. Sono un rompiscatole, non faccio vedere le cose prima, non so come mi abbia sopportato. Non mi sopportavo più nemmeno io. Sono perfezionista e insicuro”.

Oggi, oltre alle collaborazioni con tv, teatro e fashion show, Giuliano Peparini ha una sua scuola, che continua a condurre con passione per abbattere lo stigma che c’è ancora contro i ballerini: “Nella mia scuola voglio tanti maschietti, per confrontarmi. So parlarci, so che può essere complicato. I tabù non spariscono in un lampo. Mio nipote ha smesso di ballare per questo. Sono passati quasi 40 anni da quando ero piccolo io, c’è stata una evoluzione minima. Che differenza c’è tra tirare calci a un pallone e saltare, imparare i passi? Se c’è la passione, è tutto”.