Baglioni in tv: dove e quando vedere Ua’ – Uomo di varie età

Claudio Baglioni torna in televisione con un programma scritto, ideato e interpretato dal cantante e presentatore, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da sabato 4 dicembre.

Il programma dal titolo Uà – Uomo di varie età si preannuncia come un grande show che vuole festeggiare la carriera del noto artista, con alle spalle molte e importanti esperienze di conduzione, che sul palco di Ua’ porterà settanta protagonisti tra performer e musicisti, cinquanta artisti ospiti e duecento professionisti di produzione.

Dove e quando vedere Uà – Uomo di varie età

Lo spettacolo televisivo Uà – Uomo di varie età andrà in onda su Canale 5 a partire da sabato 4 dicembre, sostituendo di fatto lo show ormai concluso Tu si que vales. Tre serate evento (l’ultima puntata andrà in onda sabato 18 dicembre) a partire dalle 21.45 circa e che vedranno protagonisti tanti grandi nomi del mondo dello spettacolo, provenienti da diversi ambiti.

Il titolo dello show si ispira a quello del brano di Claudio Baglioni Uomo di varie età, tratto dall’album In questa storia che è la mia.

Uno show sulla vicenda artistica di Baglioni

Scritto dallo stesso Claudio Baglioni e con la direzione artistica di Giuliano Peparini, Uà – Uomo di varie età si preannuncia come uno spettacolo mai visto per dimensioni e contenuti con protagonisti tantissimi grandi personaggi della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro e della danza.

Lo stesso Baglioni ha dichiarato di aver accolto l’invito di Mediaset di pensare per lo schermo uno show sulla sua vicenda umana e artistica perché il linguaggio della televisione somiglia molto a quello della canzone per il suo saper essere universale.

A metà strada tra intrattenimento e fiction, tra racconto e varietà, quello che porterà in scena Claudio Baglioni a partire da sabato 4 dicembre vuole essere in primo luogo uno spettacolo che parlerà al pubblico del suo vissuto, personale e artistico, attraverso molteplici forme di espressione.

Due volte a Sanremo possono bastare

Nel vasto curriculum di Claudio Baglioni non si possono dimenticare le due esperienze al timone del Festival di Sanremo, dal quale esclude un ritorno, anche se non si possono dimenticare le due edizioni che lo videro protagonista, prima di cedere il posto ad Amadeus.

Claudio Baglioni ha saputo innovare Sanremo, rivoluzionando alcuni aspetti e portando una ventata di freschezza facendo raggiungere alla kermesse un nuovo livello di spettacolo. Questo è (anche) quello che ci aspettiamo anche da Uà – Uomo di varie età.