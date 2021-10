Giulia De Lellis a Sanremo 2022: perché Amadeus la vuole al suo fianco

Festival di Sanremo 2022: le date, il cast e le prime indiscrezioni

Amadeus è nel pieno dei preparativi per la prossima edizione del Festival di Sanremo, la terza consecutiva che vedrà la sua firma. Mentre è alle prese con centinaia di brani che potrebbero presto approdare sul palco dell’Ariston, sta anche valutando chi lo affiancherà nel corso delle cinque serate che vedranno protagonista la kermesse canora. E uno degli ultimi nomi spuntati sul web è quello di Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis a Sanremo 2022

La notizia ha di certo mandato in estasi i tantissimi fan della bella influencer: per lei sarebbe un’occasione d’oro, e capiterebbe proprio nel momento del massimo fulgore della sua carriera. La De Lellis, ex protagonista di Uomini e Donne, si è infatti ricavata pian piano il suo posto dapprima sul web e poi in tv. Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, la sua popolarità è letteralmente esplosa. Ne sono seguite numerose campagne pubblicitarie, un libro (dedicato ai tradimenti del suo ex Andrea Damante) e la “promozione” a conduttrice di Love Island.

Ora Giulia De Lellis potrebbe approdare su quello che è il palco più famoso d’Italia, grazie ad Amadeus. A rivelarlo è il settimanale Vero, che ha rilasciato alcune indiscrezioni sulle possibili co-conduttrici del Festival di Sanremo. Dopo una vera e propria sfilza di donne splendide, che si sono susseguite al Teatro dell’Ariston lo scorso anno, pare che stavolta il conduttore voglia puntare su due sole figure di spicco, scegliendole dal mondo digitale. Secondo i rumor, starebbe pensando a due influencer, probabilmente per invogliare ancora di più un pubblico giovane a seguire la kermesse. E il pensiero vola subito a Giulia.

Sanremo 2022, il cast

La De Lellis ha avuto modo proprio di recente di incontrare Amadeus, nel corso di una puntata de I Soliti Ignoti. Magari le è finalmente arrivata la proposta tanto attesa, quella di cui si parlava già un paio d’anni fa, ma che poi non si era mai concretizzata. Giulia è senza dubbio una delle più celebri influencer italiane, seguitissima da oltre 5 milioni di follower su Instagram. Chi meglio di lei può rappresentare questo mondo? Certo, se la sua presenza al Festival fosse confermata, resterebbe da individuare la seconda co-conduttrice.

Secondo i meglio informati, Chiara Ferragni non sarebbe in lizza – sebbene sia stata proprio lei a dare una svolta al mondo dei social. Pare in realtà che anche il secondo nome sia già stato scelto, ma non ancora svelato al pubblico. Non resta dunque che attendere: nelle prossime settimane arriveranno sicuramente ulteriori novità, visto che nel 2022 il Festival tornerà alla sua consueta programmazione, nei primi giorni di febbraio. Il tempo scorre veloce, e non manca poi molto all’appuntamento più atteso dell’anno.