Fonte: IPA Claudio Baglioni

“Francesco Novaro se n’è andato nella notte lasciando buio, dolore e tristezza nei cuori dei suoi cari e dei suoi tanti amici”. Storico collaboratore di Claudio Baglioni, proprio l’artista ha voluto ricordare il collaboratore e amico su Instagram con parole toccanti. Una persona “splendida e cordiale”, che non si è mai tirata indietro e che è sempre stata al fianco del cantante nei lunghi anni della sua carriera.

Addio a Francesco “Franco” Novaro, storico collaboratore di Claudio Baglioni

Un fiume di parole, di emozioni, di sentimenti. Per chi fa musica, il palco è una parte importante della propria vita, ma non solo: è grazie ai fidati collaboratori che ogni volta si riesce a portare a casa il risultato. Su Instagram, Claudio Baglioni ha voluto dare l’ultimo saluto al suo storico collaboratore Francesco Novaro con parole meravigliose, a cui si è aggiunto il ricordo di tanti fan e non solo che hanno avuto la possibilità di conoscerlo.

“Ora cammina con passo leggero su una strada di luce e colori verso un nuovo orizzonte. Buon viaggio, Franco. Ci lasci ricordi bellissimi. Claudio”. Tantissimi i messaggi di cordoglio sotto il post Instagram o Facebook, come “un’anima gentile, un gran signore”. O ancora: “L’ho conosciuto negli anni 90, quando lavoravate a stretto contatto, e ci ho chiacchierato tante tante volte”. Un ricordo unanime, pieno di memorie speciali, da chi semplicemente ha avuto la possibilità di lavorarci insieme, o ancora chi ha avuto modo di intercettarlo durante i concerti e i raduni dei fan di Claudio Baglioni, a cui non si è mai sottratto.

Francesco Novaro e Claudio Baglioni, una lunga collaborazione

Nel corso di un’intervista a Repubblica nel 2023, Baglioni ha ripercorso parte della sua carriera, spiegando che il suo album migliore è Oltre e non La vita è adesso. “Scrissi i testi al bar dello Zodiaco, a Monte Mario. Ogni mattina mi sedevo ai tavoli del bar attorniato da adolescenti che si baciavano e scrivevo. una lunga gestazione. Ricordo che alla fine della registrazione a Londra me ne tornai a Roma, e in macchina verso casa lo riascoltai in cassetta. Dissi a Franco Novaro, che mi accompagnava: ‘Sarà un flop totale. Non c’è un ritornello, ci sono troppe parole. Abbiamo sbagliato tutto”. Novaro è sempre stato al fianco di Baglioni, come amico e collaboratore fidato, entrando nel cuore dei tantissimi fan dell’artista per i suoi modi di fare, sempre gentili e pacati, disponibile nei confronti di tutti.