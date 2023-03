Amici 22, la dedica di Cricca a Maria De Filippi: cosa significa “Maledetta felicità”

L’ultima puntata dello speciale della domenica pomeriggio di Amici si è rivelata particolarmente emozionante: Maria De Filippi è tornata al lavoro dopo la perdita di Maurizio Costanzo, e per questo uno degli allievi della scuola, Cricca, ha deciso di dedicarle il suo ultimo brano, Maledetta felicità.

Amici, Cricca dedica la sua esibizione a Maria De Filippi

La puntata di Amici dello scorso 12 marzo è stata decisamente ricca di emozioni e colpi di scena. Se da un lato i professori hanno preso una decisone drastica – quella di ritirare tutte le maglie per il serale – dall’altro Maria De Filippi ha fatto il suo ritorno in studio dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo.

Un momento toccante quello dell’ingresso in studio della conduttrice, che è stata accolta da un calorosissimo applauso del pubblico, che in questo modo ha voluto farle sentire tutto il suo affetto. “Ritorno a lavorare perché così mi hanno insegnato”, le uniche parole pronunciate a riguardo da Maria, che proprio nel suo lavoro si sta rifugiando dopo la sua perdita.

Proprio durante la puntata Cricca, uno degli allievi della scuola, ha voluto dedicare il suo brano alla conduttrice: insieme agli altri ragazzi, il giovane cantante si è esibito giocandosi la possibilità di accedere al serale, cantando la sua Maledetta Felicità, rivolgendo gli ultimi versi del brano proprio a Maria.

Il significato di Maledetta felicità e la commozione di Maria

Sebbene nasconda sempre i suoi sentimenti dietro la sua granitica professionalità, Maria De Filippi non è riuscita a non emozionarsi di fronte alla dedica del giovane cantante della scuola di Amici. Il pezzo Maledetta Felicità racconta la nostalgia di un amore intenso, un rapporto finito e che rivive nei ricordi di chi l’ha vissuto. Non si tratta di un tentativo di riconciliazione ma di una presa di coscienza: il mutamento inevitabile dei rapporti, anche quando si fa di tutto per non cambiare.

Il singolo è uscito subito dopo Australia, brano che non aveva convinto del tutto Rudy Zerbi. Il ragazzo però sembra aver conquistato tutti con il suo nuovo pezzo, anche Maria De Filippi: “Maledetta felicità e l’assoluta convinzione che anche se non cambiamo noi cambia lo stato delle cose ti ricordi di un anno fa seduti in riva al cuore così stretti in un abbraccio ma il tuo abbraccio è di chi se ne va”, recita il ritornello del brano.

Dopo aver terminato la sua esibizione, Cricca si è rivolto commosso verso Maria De Filippi, sorridendole: uno sguardo ricambiato dalla conduttrice, apparsa anche lei molto emozionata. “Ho visto, ma ho fatto finta di non vedere. Quando faccio finta di non vedere, faccio finta di non vedere, ma vedo comunque. Ma ho visto che mi hai dato le spalle di corsa e mi sono detta ‘va bene così’”, ha confessato la conduttrice.

Un momento molto toccante, che ha segnato l’ultimo appuntamento della domenica pomeriggio di Amici: da sabato 18 marzo infatti lo show proseguirà con la fase del serale, a cui sono stati ammessi solo 15 tra cantanti e ballerini, che dovranno battersi per conquistare la vittoria.

Cricca – Maledetta Felicità (testo)

Ho iniziato a camminare

e ho fatto tutta la città, a piedi

con i negozi chiusi e i semafori sul giallo, o spenti

ti ho pensato qualche volta, e non lo sai

le prime luci, l’alba mi hanno colpito in faccia, un pugno e

tu eri ancora lì

un’ombra nell’autunno

ti ho pensato qualche volta, e non lo sai

certe sere prendi e parti però poi non ti allontani mai

penso di star bene, giuro molto bene

dove non ci sei

ma succede che tu ti nascondi

nelle canzoni, le parole, gli occhi

e ti scriverei

Maledetta felicità e l’assoluta convinzione

che anche se non cambiamo noi

cambia lo stato delle cose

ti ricordi di un anno fa

seduti in riva al cuore

così stretti in un abbraccio

ma il tuo abbraccio è di chi se ne va

Ho smesso di pregare, ho fatto pace con gli errori

di una vita intera

dico a tutti che sto bene, giuro molto bene, non avete idea

però ancora tu ti nascondi

nelle canzoni come dentro agli occhi suoi

e ti scriverei

Maledetta felicità e l’assoluta convinzione

che anche se non cambiamo noi

cambia lo stato delle cose

ti ricordi di un anno fa

seduti in riva al cuore

così stretti in un abbraccio

ma il tuo abbraccio è di chi se ne va