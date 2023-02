Maurizio Costanzo è morto a 84 anni: gli amori e i figli del grande giornalista

È morto oggi, venerdì 24 febbraio 2023, Maurizio Costanzo, uno dei volti più noti del giornalismo italiano, conduttore e sceneggiatore che ha rivoluzionato la televisione italiana. Aveva 84 anni. Il decesso è avvenuto a Roma, città dove Costanzo viveva e lavorava.

Ripercorriamo la carriera e la vita del grande giornalista, al cui fianco, da oltre 35 anni, c’era la moglie, la conduttrice televisiva Maria De Filippi, madre del figlio adottivo Gabriele. Saverio e Camilla sono i figli di uno dei precedenti matrimonio di Costanzo, con Flaminia Morandi.

Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e le 4 mogli

“Io mi sono sposato quattro volte, ce ne ho messo di tempo per trovare quella giusta. Non si può riuscire al primo colpo” aveva scherzato, poco tempo fa, Maurizio Costanzo quando, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva ripercorso i grandi amori della sua vita. Prima di conoscere Maria De Filippi, infatti, Costanzo era già stato sposato tre volte.

Era il 28 agosto 1995 quando, il già noto e affermato giornalista, convolò a nozze con un’allora giovanissima Maria De Filippi, che in quegli anni stava iniziando a farsi strada nel mondo televisivo, anche grazie al supporto di Costanzo, che ha sempre creduto in lei: “In tante coppie uno dice dell’altro che ne è orgoglioso, ma non è scontato, io lo sono davvero perché Maria è la testimonianza che ci ho visto giusto”.

Quello tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi non è stato il classico amore da romanzo rosa, fatto di baci appassionati e plateali dichiarazioni (GUARDA LE FOTO). L’uno per l’altra sono stati compagni di vita leali, supportandosi sempre, lasciandosi liberi di crescere e senza mai smettere di credere l’uno nell’altro.

“Io credo che nel matrimonio debba scattare una grande solidarietà. Il segreto primario dev’essere l’amicizia, il sostegno reciproco. E poi, dopo, l’amore. Adesso per lei farei davvero qualunque cosa: anche scalare l’Everest”. Ed è forse proprio questo il segreto di un matrimonio felice, l’amicizia: “Sicuramente non dev’esserci pesantezza nelle relazioni. Tutto scaturisce dal piacere di vedersi. Maria e io non abbiamo mai litigato“.

Lori, Flaminia e Marta: gli altri amori di Maurizio Costanzo

Il primo grande amore di Maurizio Costanzo, quando ancora era un giovane giornalista in erba, fu Lori Sammartino, fotoreport di 14 anni più grande di lui, conosciuta proprio andando a caccia di notizie. La coppia si sposò nel 1963, così Costanzo ricordava la fotografa, scomparsa qualche anno fa: “Lei aveva quattordici anni più di me, era una grande fotografa. Mi fece crescere, veniva dal Mondo di Pannunzio, mi presentò Ennio Flaiano, Ercole Patti, Carlo Levi, Linuccia Saba, che fu sua testimone di nozze”.

Il matrimonio con Sammartino durò poco, Maurizio Costanzo lasciò la cara moglie perché vittima di un colpo di fulmine con una segretaria Mondadori, la casa editrice dove lavorava. Il flirt si trasformò in vero amore e, nel 1973 Costanzo e Flaminia Morandi (che per lui lasciò il marito) convolorano a nozze. Dall’unione, durata 11 anni e finita in seguito a un tradimento di lui, nacquero i due figli del giornalista Camilla e Saverio. Nonostante la fine turbolenta della relazione, i due mantennero sempre ottimi rapporti: “Flaminia è la madre dei miei figli e io le sarà sempre grato di questo”.

In seguito, per tre anni, Maurizio Costanzo fu legato all’attrice Simona Izzo, che non sposò ma con la quale convisse. Il terzo matrimonio arriva nel 1989, quando Costanzo sposò la conduttrice televisiva Marta Flavi. Il terzo fu il più sfortunato dei matrimoni del giornalista: duro meno di un anno. Per i troppi impegni di lavoro di Costanzo o, la stessa Flavi ha ipotizzato nel corso degli anni, proprio perché all’orizzonte c’era già il grande amore Maria.

I figli di Maurizio Costanzo che stanno seguendo le orme del padre

Stanno tutti, in un modo o nell’altro, seguendo le orme del padre i tre figli di Maurizio Costanzo. La primogenita Camilla, nata dal matrimonio con Flaminia Morandi, è una sceneggiatrice Rai e scrittrice di romanzi molto riservata, di lei si sa pochissimo, se non che godesse della stima e dell’affetto del padre: “La ammiro perché riesce a conciliare il mestiere di mamma con quello di scrittrice di libri”.

Nome conosciuto è invece quello di Saverio Costanzo, secondogenito della coppia Costanzo Morandi, che si è fatto conoscere nel ruolo di regista e sceneggiatore televisivo. Regista anche della celebre fiction Rai L’Amica geniale, il suo curriculum annovera prestigiosi riconoscimenti tra cui il Nastro d’Argento e un David di Donatello. Attualmente, il regista è sentimentale legato all’attrice e regista Alba Rohrwacher.

Gabriele, infine, è il più giovane di casa Costanzo, nato a Roma nel 1991 e, dopo un’infanzia trascorsa in orfanotrofio, adottato a 13 anni dal giornalista e da Maria De Filippi. La testa calda di casa, Gabriele ha scelto di non proseguire gli studi dopo il diploma ma, superati gli anni dell’adolescenza, si è rimboccato le maniche e adesso è uno dei membri dei team di Uomini & Donne e del Maurizio Costanzo Show, al fianco dei genitori.