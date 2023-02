Maria De Filippi in lutto: salta “Uomini e Donne”

La notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo ha colpito tutti, dai giornalisti e dai personaggi televisivi che hanno avuto l’onore di lavorare al suo fianco fino a chi proprio da lui ha tratto ispirazione e passione per il proprio lavoro. L’uomo con la penna sempre in mano e la battuta pronta, che ha trascorso oltre trent’anni con Maria De Filippi. Un sodalizio sentimentale e lavorativo e un lutto, quello della conduttrice, che inevitabilmente influisce sulla programmazione odierna di Mediaset.

Maria De Filippi in lutto per Costanzo, salta “Uomini e Donne”

L’annuncio è giunto direttamente dall’account Twitter di Mediaset: “In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di Uomini e Donne non andrà in onda”, si legge. Un cambio di palinsesto in corsa ma inevitabile, dato il lutto che ha colpito Maria De Filippi. È raro che il dating show di Canale 5 salti la messa in onda (capita perlopiù a ridosso delle feste comandate), ma è chiaro che un evento simile abbia rimescolato le carte.

Addio a Maurizio Costanzo, come cambia la programmazione Mediaset

Il tweet di Mediaset ha immediatamente fatto incetta di like e commenti da parte dei telespettatori affezionati sia all’iconico giornalista che alla moglie Maria De Filippi, rendendosi partecipi del suo lutto mediante parole di cordoglio e di forte vicinanza. In fondo la De Filippi non è soltanto una conduttrice, ma una donna che con il suo stile unico e sempre sobrio e la capacità di comunicare in modo limpido praticamente a chiunque ha saputo far breccia nel cuore di molti, creando un rapporto familiare e intimo con ciascun membro del pubblico.

Lo stesso destino non è toccato al daytime di Amici, mentre si attende una risposta certa su C’è Posta per Te che, come sempre, dovrebbe andare in onda sabato sera a partire dalle 21.20 circa sul quinto canale. Rimane in piedi Amici alla domenica, in onda prima di Verissimo, ma è abbastanza difficile che Maria De Filippi compaia in video in questi giorni di lutto, sebbene i programmi siano registrati.

La Rai ricorda Maurizio Costanzo, è polemica contro Mediaset

Alcuni utenti social non hanno potuto fare a meno di notare la discrepanza tra la programmazione di Mediaset e quella della Rai che, approfittando della diretta di Serena Bortone con il suo talk Oggi è un altro giorno, ha da subito dedicato un intero blocco proprio alla morte di Maurizio Costanzo, scomparso all’età di 84 anni nella sua casa di Roma. La giornalista ha raccontato della lunga storia d’amore tra Costanzo e Maria De Filippi, coinvolgendo gli ospiti previsti in studio e qualche new entry dell’ultimo momento in collegamento da casa (come Alba Parietti e Costantino Vitagliano). Come annunciato da Milo Infante a Ore 14, in onda su Rai 2, salta la puntata di BellaMa’ lasciando il posto all’ultima intervista che il conduttore, Pierluigi Diaco, aveva fatto proprio con Costanzo.

La polemica contro Mediaset è servita. La rete di Berlusconi ha preferito prolungare la messa in onda della soap opera Terra Amara in vece del dating show di Maria De Filippi. Non ci resta che attendere ulteriori cambi di programmazione che, ne siamo certi, non mancheranno per onorare la memoria di un uomo che ha inventato un nuovo modo di fare giornalismo e che per amore del dovere di cronaca ha rischiato in prima persona la vita stessa.