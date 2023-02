“Uomini e Donne” anticipazioni, Luca Daffrè è il nuovo tronista

A Uomini e Donne è tempo di un nuovo tronista, Luca Daffrè, volto noto del mondo televisivo e del gossip. Sarà lui a occupare il trono a partire dalle prossime settimane, in uno studio che è tutt’altro che nuovo per lui.

Luca Daffrè è infatti un ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi, al quale ha preso parte alcuni anni fa. Al tempo tentò d’essere la scelta di Angela Nasti, che però gli preferì Alessio Campoli.

Uomini e Donne, chi è il nuovo tronista Luca Daffrè

Luca Daffrè è il nuovo tronista di Uomini e Donne, con Maria De Filippi che ha scelto un volto noto del programma, dal quale manca da quattro anni. Ne ha collezionate d’esperienze nel mondo dello spettacolo in questo periodo, riprendendosi ampiamente dalla delusione amorosa con Angela Nasti.

Il dating show gli ha garantito una certa visibilità, che gli ha consentito di trovare spazio nel mondo dello spettacolo, approfittando dell’affetto del pubblico. Ha così partecipato a Temptation Island, nel ruolo di tentatore, per poi trovare spazio in Honduras, tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi.

Ha un rapporto particolare con i reality show, considerando come vi abbia partecipato e, al tempo stesso, sia stato fidanzato con Oriana Marzoli, una professionista del settore, attuale concorrente del GF VIP. Una breve storia d’amore, la loro, e ora il nuovo tronista di Uomini e Donne è tornato da Maria De Filippi per trovare una donna in grado di fargli battere il cuore.

Uomini e Donne, le prime parole di Luca Daffrè

Nel suo video di presentazione, Luca Daffrè, 29 anni, si è ovviamente detto in cerca del vero amore, tornando in uno studio che lo ha visto corteggiatore e oggi lo introduce come tronista. Parlando della sua vita privata, ha spiegato d’essere un dj: “Sono molto felice d’aver fatto della mia più grande passione, la musica, il mio lavoro”.

Come il suo profilo Instagram ben evidenzia, però, la vita di Luca non è scandita soltanto dalla musica, ma anche dallo sport. Tiene molto alla cura del proprio corpo, come dimostra anche la sua laurea in Scienze Motorie: “Sono attivo in tutto quello che è il mondo del fitness e della preparazione fisica”.

Ha raccontato d’amare ogni tipologia di sport, ma soprattutto quelli molto dinamici. Sul suo Instagram, seguito da quasi 400mila follower, è facile vedere suoi scatti in giro per il mondo, su una tavola da surf o da snowboard.

Nei quattro anni che sono trascorsi dall’ultima volta che ha messo piede a Uomini e Donne, il nuovo tronista è cresciuto e si definisce meno timido. Oggi è una persona in grado di dire esattamente ciò che pensa, senza tenersi più nulla dentro.

Ha le idee chiare e sa quello che vuole nella vita lavorativa e nell’amore. Nato a Trento, si è trasferito a Milano 5 anni fa, trovando il successo e vedendo cambiare la sua quotidianità: “Ho comprato casa ed è stato un traguardo molto importante, perché ci sono riuscito con le mie forze”.

Non cerca una “donna di casa” e lo sottolinea subito, spiegando di saper cucinare, lavare e cucinare. Vorrebbe una famiglia tutta sua, che possa ampliare quella che lo ha cresciuto e gli ha trasmesso i valori che ancora oggi fa suoi.

Una donna che voglia provare a conquistarlo dovrà essere inoltre consapevole di come un posto speciale nel suo cuore sia riservato alla madre: “È una persona un po’ fragile e ha bisogno della mia presenza, come io ne ho tanto della sua”.

Divieti assoluti sono i seguenti: gelosia e arroganza. Vuole una ragazza con degli obiettivi nella vita e dei valori, che sappia tenergli testa e abbia carattere. Una presentazione decisa e convinta, che di certo attirerà numerose corteggiatrici.