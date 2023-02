Antonino Spinalbese infrange il regolamento al “GF Vip”: cosa rischia

Fonte: IPA "GF Vip", Antonino Spinalbese nei guai: cosa rischia

Guai in arrivo per Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7? Il concorrente è incappato in uno scivolone che potrebbe seriamente compromettere il suo percorso nel reality. Durante una chiacchierata con Sarah Altobello, Antonella Fiordelisi ha infatti rivelato che l’hairstylist sarebbe a conoscenza delle preferenze del pubblico, spifferate ad alcuni coinquilini dopo il suo rientro. Riportare informazioni dall’esterno rappresenta un’infrazione al regolamento e, per questo motivo, Antonino ora rischia grosso.

Antonino Spinalbese nei guai al “GF Vip”: regolamento violato

Il regolamento del Grande Fratello Vip 7 è spesso intransigente e non tollera infrazioni, soprattutto quando vengono riportate informazioni dall’esterno. A tal proposito, proprio nelle ultime ore è esploso un vero e proprio caso che metterebbe a serio rischio la posizione di Antonino Spinalbese. L’hairstylist, infatti, avrebbe violato il regolamento del reality e la rivelazione arriva indirettamente da una conversazione tra Antonella Fiordelisi e Sarah Altobello.

Come mostra un video circolante in rete, si vede infatti la schermitrice campana chiacchierare con la coinquilina, sino a quando il discorso non si sofferma sull’esito del televoto di questa sera. Si sente infatti la Fiordelisi pronunciare le seguenti parole: “Antonino già mi ha detto che la preferita sarà Micol al cento per cento. Lui mi ha detto che, anche quando è uscito, si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qua”.

Il riferimento è al televoto di questa sera, che vede Micol Incorvaia in nomination assieme a Nikita Pelizon e agli stessi Antonella e Antonino. E proprio quest’ultimo sembra ora finito nei guai. L’hairstylist, tra fine 2022 e inizio 2023, abbandonò temporaneamente la Casa per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici, con un conseguente periodo di quarantena in hotel. E, proprio in quell’occasione, avrebbe appreso informazioni sulle preferenze del pubblico, poi riportate ad alcuni coinquilini in Casa. La rivelazione di Antonella sembra non lasciar spazio ad interpretazioni ed incastrerebbe ora l’ex fidanzato di Belén.

Provvedimenti in arrivo per Antonino Spinalbese? Cosa rischia

Lo scivolone di Antonino Spinalbese rappresenta una seria infrazione al regolamento del Grande Fratello Vip 7. Come riporta anche il sito di Striscia la Notizia, che si è occupato di questo spinoso caso nelle ultime ore, è infatti vietato rivelare nella Casa informazioni provenienti dall’esterno di Cinecittà. Ma cosa rischia esattamente il concorrente?

Le pene potrebbero andare dal semplice richiamo alla nomination diretta, sino alla squalifica. Tuttavia il reality potrebbe sorvolare su questo accaduto come già fatto in passato. C’è infatti più di un precedente, come quello di Wilma Goich che, rientrata in Casa dopo la quarantena cui si era sottoposta per via del Covid-19, aveva spifferato ad alcuni coinquilini l’esito della partita Argentina-Arabia Saudita dei Mondiali in Qatar. In quell’occasione il Grande Fratello Vip 7 non prese alcun provvedimento, dunque anche l’ex di Belén potrebbe tirare un sospiro di sollievo: al momento, infatti, la trasmissione non è ancora intervenuta sulla questione.

Intanto, questa sera, è in arrivo una nuova puntata. L’esito del televoto, che vede 4 pezzi da novanta in nomination, dirà molto sulle preferenze del pubblico e potrebbe significativamente stravolgere gli equilibri nella Casa. Una diretta che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena.