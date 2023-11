Sonia Bruganelli ha messo in chiaro il suo rapporto con Antonino Spinalbese: "Mi piace come ragazzo, come persona"

Cosa c’è – davvero – tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese? Una simpatia, stando alle parole della Bruganelli, rivelate a Turchesando. Dopo l’avvistamento a cena insieme, si è ipotizzato un legame amoroso, ma non è propriamente così. Nel corso di un’intervista, ha voluto specificare i rapporti che intercorrono con l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e papà della piccola Luna Marì.

Sonia Bruganelli parla dei rapporti con Antonino Spinalbese

“Quando vado a Milano, sono molto felice di incontrare sia lui che la piccola Luna”, ha confessato Sonia Bruganelli a Turchesando. Il motivo per cui ha iniziato a frequentare maggiormente Antonino Spinalbese è a sfondo lavorativo: dagli incontri professionali, si è giunti a creare un legame sincero, d’affetto. Tanto che la stessa Bruganelli lo ha definito un “carissimo amico”, oltre a parlare di Luna Marì come “dolcissima”.

Ma non si è limitata a mettere in chiaro i rapporti con Spinalbese: “Lui mi piace come ragazzo, come persona. Uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare, anche quando si esce in gruppo, è molto gentile”. Ha voluto anche lodarlo, parlando di lui come un “bravissimo ragazzo”, ma non ha voluto smentire, però, la presunta relazione. In modo ironico, ha risposto: “Non smentiamo, perché fa sempre curriculum una relazione con Antonino. Chi lo sa, chi vivrà vedrà”.

Dopo la cena insieme, sono stati definiti come la “strana coppia”. Ma ambedue hanno giocato sull’avere – o meno – una relazione. Pensiamo al commento di Spinalbese alla foto della Bruganelli su Instagram: “La mia ragazza”. Già allora si era ipotizzato si stessero divertendo un po’ per fare hype, ovvero incuriosire i follower. Al di là di tutto, il legame tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese rimane d’amicizia: vera e sincera. Ma, certo, tutto può cambiare da un momento all’altro e, come insegna Belen Rodriguez stessa, si fa in fretta a passare dall’amicizia a un sentimento potente come l’amore.

La separazione da Paolo Bonolis

Per Sonia Bruganelli, questo è un periodo di novità e assestamenti. Non può che esserlo, dopo l’annuncio della separazione da Paolo Bonolis: voci di corridoio si sono trasformate in realtà nel momento in cui hanno posato per Vanity Fair motivando la loro scelta. Non si sono detti “addio”, in quanto sono rimasti vicini per il bene della famiglia, e il loro sodalizio professionale è continuato, come per Ciao Darwin.

“Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche”, questa la promessa che ambedue hanno fatto l’uno all’altra, mantenendola. D’altro canto, sia la Bruganelli quanto Bonolis sono stati ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin, e in quell’occasione hanno sottolineato la stima e la fiducia reciproca.

In realtà, anche per Bonolis la Bruganelli non ha voluto mettere un freno. “Ci innamoreremo di nuovo? Chi può dirlo. Al momento ci stiamo studiando separati”. La libertà di non chiudere le porte a prescindere e di permettere al destino di fare il proprio corso è una filosofia di vita che forse dovremmo sposare maggiormente tutti. E come dice lei stessa, chissà come andranno le cose. Chi vivrà, vedrà.