Sonia Bruganelli e l’ex di Belen Rodriguez sono diventati amici. Stiamo parlando di Antonino Spinalbese, che è anche il padre di Luna Marì, la secondogenita della showgirl argentina nata nel luglio del 2021. I due si sono conosciuti meglio grazie all’esperienza comune al GF Vip, al quale lui ha partecipato come concorrente e lei come opinionista. Ora che il programma è finito da tempo, hanno deciso di mantenere i contatti. E la foto comparsa sull’Instagram dell’imprenditrice lo dimostra.

Antonino Spinalbese, la foto con Davide Bonolis

Non è la prima volta che vengono visti insieme. Tra loro, infatti, sembra che sia nata una bella amicizia, frutto dei mesi che Antonino Spinalbese ha trascorso all’interno della Casa del GF Vip come concorrente. Sonia Bruganelli era rimasta subito colpita dalla sua sensibilità, che si manifestava soprattutto nei passaggi in cui parlava della sua bambina, e lo ha difeso anche quando pareva che stesse perdendo la retta via. Lui è uscito ben prima della finale, a febbraio, ma la loro sintonia non si è mai spenta.

A testimoniarlo ci sono le foto sui social e, in particolare, quella che ritrae il figlio di Sonia Bruganelli – Davide Bonolis – mentre si fa tagliare i capelli dall’ex hairstylist, che ha iniziato la sua carriera da giovanissimo ed è proprio grazie a quest’attività che aveva conosciuto la sua ex Belen Rodriguez. “Le serate improvvisate. Grazie di aver gentilmente concesso la tua arte per la family”, ha scritto l’imprenditrice su Instagram, ringraziando il suo amico per il servizio offerto e senza preavviso. Lo aveva fatto spesso anche all’interno della Casa del GF, nella quale aveva preso l’abitudine di pettinare le amiche Vip che, di volta in volta, si divertivano a richiedere le sue attenzioni come parrucchiere.

La nuova vita dopo la separazione da Paolo Bonolis

Un amore che è durato oltre 20 anni e che, oggi, si è trasformato in qualcosa di molto diverso. Con Antonino Spinalbese non c’è niente di più di un’amicizia, mentre con il suo ex marito Paolo Bonolis ha mantenuto un rapporto bellissimo e per il bene dei loro tre figli Silvia, Davide e Adele. Continuano infatti a fare le vacanze insieme e tenere unita la famiglia per i ragazzi, che sono molto uniti tra loro, e sono nonni di due bellissimi nipotini. Lui, in particolare, mentre lei è una nonna acquisita molto attenta ai bambini e amatissima dalle loro mamme.

“Ci innamoreremo di nuovo? Chi può dirlo. Al momento ci stiamo studiando separati. Alcuni sentimenti e modalità di vita cambiano: vivere in appartamenti diversi, voler fare esperienze di vita come viaggi per proprio conto, non voler vivere delle quotidianità anche figlie di romanticismi e di cose che dopo tanti anni cambiano. Dire che ci siamo separati significa aver voluto tutelare i nostri figli qualora capitasse che ci potessero vedere in compagnia di una persona al posto che di un’altra. Non ci stiamo mentendo, non ci tradiremo, ci siamo detti come stiamo reciprocamente”, aveva dichiarato in un’intervista a Verissimo di settembre 2023, rilasciata a pochi mesi dall’annuncio ufficiale del divorzio.