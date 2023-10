L’amicizia tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese è ormai di dominio pubblico. Dopo aver attribuito loro un flirt, ecco che un ulteriore commento si aggiunge al mistero. La Bruganelli, dopo aver condiviso una sua foto splendida, ha ricevuto un commento criptico da Spinalbese. “La mia ragazza”. E subito i fan si sono sbizzarriti: “Ma stanno insieme, o no?”.

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese, il commento su Instagram alimenta le voci

Al mondo del gossip di oggi basta molto poco: una cena, un avvistamento, un commento su Instagram, un like strategico. Tutto viene passato al setaccio, e tutto non sempre si rivela vero. Ed è questo il caso della presunta liaison tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese, dietro la quale molto probabilmente si cela un’amicizia. I due si sono conosciuti in occasione del Grande Fratello Vip.

I rapporti oggi sono davvero ottimi, considerando che Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, ha persino rifatto il look a Davide Bonolis, figlio di Sonia e Paolo. “Le serate improvvisate. Grazie di aver gentilmente concesso la tua arte per la family”, ha scritto la Bruganelli a corredo del post su Instagram. Ora, però, ha condiviso un ulteriore scatto: “Le prediche arrivano sempre dai pulpiti più sporchi”. A colpire, ovviamente, il commento di Spinalbese: “La mia ragazza 😍❤️”.

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese, quali sono i rapporti

La cena tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese ha dato il famoso “La” a un gossip che di fatto non esiste. “Mi dispiace per Dagospia… E un po’ anche per me. Nuove collaborazioni nascono”, aveva scritto in una storia su Instagram la Bruganelli. Ma possiamo aggiungere il detto: mai dire mai? Chissà. Per il momento, però, non c’è nessuna storia d’amore o flirt in corso. Semplicemente, è probabile che persino la Bruganelli e Spinalbese siano divertiti del chiacchiericcio, alimentandolo un po’.

Il legame di Sonia Bruganelli con Paolo Bonolis

Dopo l’annuncio della separazione da Paolo Bonolis, per la Bruganelli è cominciata una nuova vita. Il loro amore non si è spento: come per le migliori storie, si è trasformato in qualcosa di prezioso, in grado di unire due persone davvero per sempre, anche se non stanno più insieme. Una lezione immensa, che di certo va al di là dei classici standard – oggi fin troppo ristretti – con cui siamo abituati a descrivere le relazioni.

Per il bene dei figli – Silvia, Davide e Adele – continuano a fare le vacanze insieme. Una promessa decisamente mantenuta, la loro. “Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche”, avevano detto a Vanity Fair. “Dire che ci siamo separati significa aver voluto tutelare i nostri figli qualora capitasse che ci potessero vedere in compagnia di una persona al posto che di un’altra. Non ci stiamo mentendo, non ci tradiremo, ci siamo detti come stiamo reciprocamente”.

A Verissimo, la Bruganelli ha speso parole uniche per l’ex, Paolo Bonolis, definendolo un uomo moderno, che le ha insegnato cos’è davvero la libertà. “Sono tante le coppie che si separano, ma che restano unite anche dopo, quando cambiano delle dinamiche. Siamo amicissimi, confidenti, vicini”.