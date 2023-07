Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis separati, ma in vacanza insieme: la promessa mantenuta

Prosegue l’estate italiana 2023, quella che continua a regalarci dolci sorprese e colpi di scena. Tra coppie che scoppiano e altre che nascono inaspettate, ne esiste anche una che si ritrova, o che forse non si è mai persa. Parliamo proprio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, ex coniugi avvistati nelle ultime ore insieme a Formentera, anche se da separati.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis restano uniti, anche in vacanza

Risalgono agli ultimi giorni i post e le Instagram stories pubblicate da Sonia Bruganelli durante la sua permanenza a Formentera. “La luce che abbiamo dentro, a volte, arriva anche fuori 😜” si legge da una delle ultime foto condivise in cui la donna si mostra serena e sorridente, seppur da sola.

Nonostante però nei suoi post non ci sia traccia di accompagnatori, salvo per alcuni magici paesaggi che la circondano, sappiamo che Sonia non è proprio sola, al contrario. Le foto di alcuni paparazzi ci informano che non si tratta di un viaggio in solitudine ma con lei c’è parte della sua famiglia, perfino Paolo Bonolis.

Proprio così, dopo la chiacchierata rottura dopo venticinque splendidi anni di matrimonio, i due ex si mostrano più uniti che mai, soprattutto quando si tratta di famiglia.

“Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche” queste le parole dichiarate dalla Bruganelli e Bonolis in occasione di un’intervista rilasciata a Vanity Fair lo scorso giugno 2023. Qui il conduttore e l’ex moglie provavano a far luce sulla loro separazione, rassicurando allo stesso tempo fan e familiari che sarebbero rimasti “Uniti più che mai”.

Oggi possiamo dire che questa promessa è stata mantenuta, e i due sono ancora volati insieme sull’isola che un tempo era stato il loro nido d’amore, oggi luogo dove continuare a volersi bene insieme ai figli più piccoli, Davide (18 anni) e Adele (14).

Perché Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati?

A questo punto la domanda nasce spontanea: perché la Bruganelli e Bonolis si sono lasciati se sono ancora così uniti?

Premettendo che possiamo soltanto fare delle congetture senza però conoscere davvero la loro storia nell’intimità, è probabile che il loro bellissimo amore durato venticinque anni fosse ormai troppo cambiato. Col passare degli anni, infatti, si scoprono sempre più dettagli del carattere di una persona, così come le differenze e gli aspetti che meno piacciono.

Gli stessi Sonia e Paolo hanno quindi spiegato che quella di separarsi è stata una decisione difficile da prendere, ma necessaria per il bene dei figli.

La stessa Bruganelli – sempre durante un’intervista a Vanity Fair – ha poi chiarito che all’inizio della loro storia lei aveva 23 anni e non era ancora laureata, mentre lui aveva 36 anni ed era già un conduttore avviato. Risale poi al 1997 l’ufficializzazione della loro storia d’amore, mentre nel 2002 la coppia si unisce in matrimonio dando alla luce tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Ed è proprio con quest’ultimi che Sonia e Paolo dimostrano di aver mantenuto la loro promessa di continuare a vivere insieme ma separati. Si tratta senza dubbio di un grande esempio di maturità all’apice di un rapporto che è sì cambiato, ma senza mai guastarsi. Che si tratta davvero del “segreto per restare insieme tutta la vita”? A noi romantici piace pensare di sì.