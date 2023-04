Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli “si sono lasciati”: le loro parole

Fonte: Ansa Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati. A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia, che sostiene che l’amore della coppia sia arrivato al capolinea dopo 25 anni di matrimonio. Secondo il sito di Roberto D’Agostino il conduttore e la produttrice potrebbero annunciare la fine della loro storia in una delle prossime puntate di Verissimo.

Dopo un amore lungo più di 25 anni, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli avrebbero messo la parola fine alla loro relazione. Il condizionale è d’obbligo per il momento: a lanciare l’indiscrezione Dagospia, secondo cui la coppia sarebbe vicina a ufficializzare la separazione.

“È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l’amore ma non la stima e l’affetto”, si legge in un flash pubblicato sul sito di Roberto D’Agostino. “I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo da Silvia Toffanin nel fine settimana”.

Il messaggio sibillino di Sonia Bruganelli e la replica insieme a Paolo Bonolis

Ad attirare immediatamente l’attenzione un post di Bruganelli che ha affidato a Instagram parole (non troppo) sibilline, che confermerebbero l’ipotesi di una separazione. “Il tempo non aggiusta le cose, te le fa capire. A sistemarle devi pensarci tu“, ha scritto sul suo profilo.

Nel corso degli ultimi anni le voci di crisi tra Bonolis e la moglie si erano fatte più insistenti, soprattutto in seguito a delle dichiarazioni della produttrice, che in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera aveva svelato la formula vincente del loro amore. Sonia aveva infatti raccontato di dormire in camere separate e di stare acquistando una casa dove andare a vivere da sola.

La notizia l’aveva confermata lei stessa al settimanale Nuovo: “Io e Paolo viviamo in case separate. Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo…”, aveva dichiarato.

Ma nel giro di qualche ora è arrivata la smentita della coppia, che ha comunicato che l’indiscrezione riportata da Dagospia non corrisponde a verità. A pubblicare un video la stessa Bruganelli in compagnia del marito: “Siamo molto in difficoltà – ha detto con la sua consueta ironia il conduttore – perché adesso che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questi siti oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico questo sito di fregnacce?”.

“Abbiamo un dilemma morale: ora che facciamo? – hanno continuato a ironizzare – forse prima dovremmo parlarne con i nostri figli, sempre se fosse vero”. “Non c’è una conferma, non c’è una smentita, non c’è niente”, ha aggiunto la produttrice. “Il destino parlerà. Io dovevo andare con Adele a Verissimo, ma magari parlerò di questa cosa”. E per concludere hanno detto in coro: “Fatevi i ca**i vostri!”.