Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, matrimonio in crisi? La loro risposta

Non si riescono a contare le volte durante le quali Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati dati in crisi, gossip frequente dal momento che ogni loro parola viene analizzata con cura e attenzione. A suscitare – nuovamente – timori sulla tenuta del loro matrimonio è stata una frase sibillina condivisa su Twitter dalla produttrice e opinionista. Ma le voci sono state messe a tacere dalla loro risposta.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, la risposta alle voci di crisi

Più volte in passato il matrimonio di una delle golden couple della tv è stata dato in crisi. Sarà che sono entrambi molto indipendenti, sarà che non hanno bisogno di mostrare il loro rapporto suoi social, ma di frequente nascono voci che danno Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis prossimi alla rottura.

A suscitare nuovi timori era stata una frase, pubblicata qualche giorno fa da Sonia Bruganelli su Twitter. “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”, si legge in un suo cinguettio accompagnato dall’hashtag life. Subito, il pensiero era corso al suo matrimonio con il conduttore, i due stanno insieme dal 1997 e sono sposati dal 2002, pensando che si riferisse al loro sentimento.

Ma come scacciare, al meglio, le ennesime voci di crisi di coppia? Ignorandole e divertendosi. E così i due hanno fatto, lo si può vedere in un video pubblicato sul profilo Instagram di Sonia Bruganelli.

Scatenati e divertiti, i due ballano sulle note di un brano di successo. E, quello che appare, è un grande feeling e un’ottima sintonia tra i due, che proprio il 14 giugno hanno celebrato 20 anni di matrimonio.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono in vacanza a Formentera insieme a degli amici, una di loro ha girato il video che poi è stato condiviso anche sul profilo dell’imprenditrice. A corredo le parole di lei che ha scritto: “Life in Formentera 2.0. That’s life”, ovvero “La vita a Formentera. Questa è la vita”.

Che fosse nelle loro intenzioni, o meno, mettere a tacere le voci, con questo video ci sono certamente riusciti.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, la loro storia d’amore

Sempre sotto le luci della ribalta, con gli occhi puntati addosso, ogni loro gesto o parola viene analizzato con cura: stiamo parlando di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis una delle coppie più celebri e amate del panorama televisivo italiano. I due stanno insieme da tantissimi anni, se di recente hanno celebrato due decadi dal giorno delle nozze, la storia era iniziata diversi anni prima. Nel tempo non sono mancate le voci di crisi, ma sempre smentite dal loro continuare a stare assieme.

Di recente lei si è lasciata andare a dichiarazioni importanti sul marito, spiegando il segreto di un amore che dura da 25 anni. Lo aveva fatto attraverso le pagine di Gente, al settimanale aveva confessato: “Quando si ama in modo meno carnale, meno fisico, ma più mentale (perché tutto il resto si è già vissuto tantissime volte), si realizza una cosa: l’amicizia con la A maiuscola, che è uguale alla A di amore, è la forma di amore più grande. Sapere che Paolo è il mio migliore amico e io sono la sua migliore amica ci rende invincibili. Ci possiamo dire tutto, ma nessuno riuscirà a mettersi fra noi due. Questo è possibile perché io sono cresciuta con lui e lui è cambiato con me”.

Parole che raccontano di un sentimento unico e invincibile. Complici, felici, sorridenti: così sono apparsi anche nel breve video girato a Formentera. Del resto non hanno bisogno di spiegare il loro legame, la loro ricetta della felicità, perché gli anni insieme parlano chiari.

