Sonia Bruganelli svela il segreto dell’amore con Bonolis. E dice addio al GF Vip

Sonia Bruganelli: mamma meravigliosa, imprenditrice visionaria, moglie innamorata

Una donna in carriera, una mamma super e una moglie (bellissima) sempre più innamorata del marito. Per non parlare del suo bel caratterino. Sonia Bruganelli è spesso sulla bocca di tutti, complici i soliti ignoti che le danno della raccomandata (senza conoscere il suo percorso) e le sue apparizioni in tv. O la si odia o la si ama, c’è poco da fare.

Scavando a fondo nel suo rapporto con Paolo Bonolis, stavolta la produttrice ha aperto il suo cuore in un’intervista piuttosto intima, svelando il segreto del loro amore che dura da ben 25 anni. E ha parlato anche del suo ruolo come opinionista al GF Vip, che sembra ufficialmente archiviato.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, il segreto di un amore lungo 25 anni

La storia d’amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non fu accolta proprio a braccia aperte dal pubblico. Ai tempi (ma probabilmente sarebbe accaduto anche oggi) quella sostanziosa differenza d’età non fu ben vista, per non parlare poi del fatto che la bella Sonia fosse ancora una totale sconosciuta. Insomma, molti hanno sempre insinuato che il suo fosse un rapporto di “convenienza”.

Eppure nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Gente la Bruganelli ha rivelato molto a proposito di questo grande e longevo amore, che può contare su un segreto fondamentale: “Quando si ama in modo meno carnale, meno fisico, ma più mentale (perché tutto il resto si è già vissuto tantissime volte), si realizza una cosa: l’amicizia con la A maiuscola, che è uguale alla A di amore, è la forma di amore più grande. Sapere che Paolo è il mio migliore amico e io sono la sua migliore amica ci rende invincibili. Ci possiamo dire tutto, ma nessuno riuscirà a mettersi fra noi due. Questo è possibile perché io sono cresciuta con lui e lui è cambiato con me”.

Essere amanti, ma soprattutto amici e complici. Due persone che hanno saputo costruire un rapporto solido basato sul rispetto e la stima reciproci, crescendo insieme: “Paolo è paziente, ha saputo aspettarmi. Professionalmente mi ha dato fiducia e la possibilità di entrare nelle produzioni tv. Ho studiato per questo – ha aggiunto la produttrice -, mi sono impegnata e spero di aver dimostrato di essere all’altezza e di aver ripagato quella fiducia. Io e lui ci siamo migliorati a vicenda, trovo che sia l’aspetto più bello del nostro rapporto”.

Sonia Bruganelli ha anche aggiunto un altro elemento importantissimo, ciò che ha sempre distinto il suo Paolo dalla gran parte degli altri uomini: “È stato uno dei primi a sostenere che accanto a un grande uomo, e non dietro, c’è una grande donna – ha detto con orgoglio nell’intervista -. Non sono tanti gli uomini disposti a perdere il loro potere sulla propria compagna dandole l’opportunità di essere indipendente a livello economico e mentale”.

Sonia Bruganelli e l’addio come opinionista al GF Vip

Quest’ultima intervista è stata anche l’occasione per parlare dell’ultima esperienza lavorativa della produttrice. Sonia Bruganelli è stata una delle opinioniste del GF Vip 6, scelta appositamente da Alfonso Signorini che – col senno di poi – dobbiamo ammettere sia stato parecchio lungimirante. Lady Bonolis si è distinta per la sua onestà, per la “cattiveria” delle volte. Insomma, non è sicuramente una donna che le manda a dire.

Sembra, però, che la parentesi-reality sia stata del tutto archiviata: “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso – ha detto -. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”. Stando alle sue parole, quindi, non c’entrerebbe la rivalità con la collega Adriana Volpe, né gli screzi col padrone di casa (indimenticabile quando abbandonò lo studio nel bel mezzo della diretta).