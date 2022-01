Sonia Bruganelli lascia il GF Vip: la sua ultima decisione

GF Vip 6: il cast ufficiale

Sonia Bruganelli lascia il GF Vip. Una decisione che l’opinionista ha preso per la prossima edizione del programma, dalla quale si è già chiamata fuori. Nonostante la bella esperienza fatta, la moglie di Paolo Bonolis ha scelto di non ripeterla per la 7ª stagione del reality. Una dichiarazione, la sua, che arriva a qualche settimana dalla conclusione della sesta edizione.

Perché Sonia Bruganelli lascia il GF Vip

La direzione è stata imboccata e, probabilmente, senza ripensamenti. Come ha dichiarato a Chi, Sonia Bruganelli ha in mente altri progetti per il suo futuro e, tutti, includono la sua famiglia. Le parole per Alfonso Signorini sono però di stima e di gratitudine: “Ringrazio Signorini per avermi scelta. Il suo GF Vip mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma il prossimo anno non ci sarò”.

Il suo intento sarebbe, inoltre, quello di riunire la famiglia e ritrovare l’affetto di Stefano, il maggiore dei figli di Bonolis, che ha avuto dalla prima moglie Diane Zoeller: “Paolo si rimetterà in gioco con la sua scrittura, dietro le quinte, selezioneremo insieme i format o ne produrremo di nuovi per altri. Così riuniremo la famiglia. Noi due ci amiamo e ci vogliamo un mare di bene. Siamo andati oltre la definizione di marito e moglie. A volte è più semplice lasciarsi quando le cose non vanno noi invece abbiamo disinnescato e siamo ripartiti”.

Dopo la decisione di Bonolis di diventare socio della Sdl, società di scouting di sua moglie, il lavoro da fare si è moltiplicato. Il proposito di Sonia Bruganelli è quindi quello di dedicarsi interamente a questo progetto. Ed è così che ha svelato un lato inedito di sé, arrivando a definirsi addirittura come una donna dal “cuore di panna”: “Mi sento Jessica Rabbit: mi disegnano così, ma ho un cuore di panna. In passato ho perso così tante volte che ho una corazza d’acciaio. Quella del personaggio cattivo è una fiaba che mi hanno appiccicato addosso, o forse l’ho creata io… Mi piacerebbe che le persone non mi considerassero fredda. Amo far famiglia, provo a non lasciare nessuno indietro”.

Il difficile rapporto con Adriana Volpe

Buoni propositi, certo, ma ci sono cose che proprio non si possono cambiare. È il caso del suo rapporto con Adriana Volpe, incrinatosi definitivamente dopo quella foto incriminata che Lady Bonolis ha scattato al fianco di Giancarlo Magalli: “Resto un’impunita, ma non mi pento di nulla. Adriana se l’è presa, ma diciamoci la verità: i rapporti tra noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani”.

Le cose sono addirittura peggiorate, a seguito delle dichiarazioni di Sonia Bruganelli su Chi nelle quali ha invitato la sua collega a non seguirla nel dietro le quinte: “Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana stai serena…”.

Una dichiarazione che non è stata recepita bene dalla Volpe, che ha replicato duramente alle parole della sua “collega”: “Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola…e non mi riferisco ovviamente né all’età né all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi”.