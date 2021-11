Adriana Volpe cambia idea su Sonia Bruganelli: è tregua

GF Vip 6: il cast ufficiale

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono le due attuali opinioniste del Grande Fratello Vip, fortemente volute da Alfonso Signorini per affiancarlo nella conduzione del reality-show. Già prima dell’inizio di questa scoppiettante edizione, però, le due hanno dimostrato di non provare grande simpatia reciproca. Dopo forti scontri, dietro e davanti le telecamere, sembrerebbero però aver trovato un punto di incontro.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, un inizio burrascoso

Non sarebbe potuto essere più burrascoso di così l’inizio dell’avventura di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip. Le due, infatti, fin da subito hanno messo in chiaro di non provare troppa simpatia reciproca. Anzi, hanno immediatamente ammesso di non poter essere più diverse di così.

Stabilita l’antipatia, ci ha pensato poi la Bruganelli a far scaldare gli animi, stuzzicando la sua collega postando su Instagram una foto con il suo acerrimo nemico: Giancarlo Magalli. La Volpe, di fronte alla provocazione, non è certo rimasta in silenzio e si è scontrata con Sonia prima a mezzo social e poi di fronte al pubblico del GF Vip, che, incredulo, ha assistito ad un acceso botta e risposta schierandosi dalla parte dell’una o dell’altra.

Insomma, dopo la lite in diretta televisiva, le due sembravano essere più lontane che mai. Tra loro la riconciliazione appariva impossibile. Oggi, però, le cose sembrerebbero essere completamente cambiate e, ad ammetterlo, è proprio Adriana Volpe che fa un passo indietro.

Adriana Volpe cambia idea: per la Bruganelli prova stima

Intervistata dalla rivista Confidenze, Adriana Volpe ha parlato del suo rapporto con Sonia Bruganelli, ammettendo di aver avuto delle difficoltà a trovare un punto d’incontro con lei per via delle differenze caratteriali e di pensiero. Ora, però, ha maturato una nuova opinione e ha dichiarato di provare grande stima per la sua collega:

La stimo molto, è una donna di spessore e conosce i meccanismi della tv. È laureata, come me, ma abbiamo un senso dell’ironia differente.

La tregua tra Adriana e Sonia durerà a lungo? Nel corso delle puntate del Grande Fratello Vip, che andrà avanti fino a marzo 2022, le due diventeranno amiche o torneranno a scontrarsi proprio come successo in passato?