Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, la foto con Magalli scatena il caos

Adriana Volpe, look e curiosità tra Ogni Mattina e Instagram

Un rapporto vissuto sul filo del rasoio, quello tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe ma – dopo la foto con Magalli – potrebbero non esserci più neanche i presupposti per una tolleranza civile. A scatenare le ire della conduttrice trentina è stato uno scatto di Lady Bonolis con l’ex conduttore de I Fatti Vostri, con il quale ha chiuso i rapporti dopo il rocambolesco addio al programma che presentavano insieme.

Adriana Volpe ha quindi vissuto lo scatto postato dalla Bruganelli come un affronto, visto il modo con il quale ha commentato l’immagine: “Vedi quelle serate organizzate all’ultimo momento, che belle che sono! Ma quanto son bellini? Tanto. Dio li fa e poi li accoppia. Ci vediamo lunedì“. La replica non si è fatta attendere ed è proprio nello stile della nuova opinionista del GF Vip: “Adriana, vola alto”.

Il diverbio non sembra destinato a concludersi, anche se durante la diretta del Grande Fratello Vip difficilmente ci saranno riferimenti a quanto accaduto. Certo, lo scontro tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è stato di dominio pubblico per mesi quindi risulterebbe anche complicato non leggerci una bordata da parte della Bruganelli, ma non è escluso che l’incontro possa essere stato del tutto innocente.

La ferita della Volpe risulta essere comunque ancora aperta e, a ogni minimo movimento, si scatena qualcosa in lei che la riporta indietro di qualche anno e a quello che ha sofferto per il trattamento subito a I Fatti Vostri. Mettersi nei panni degli altri, a volte, non sarebbe poi così difficile. Se solo si avesse l’intenzione di farlo.

Eppure, dopo i primi attriti, le due opinioniste avevano dato l’impressione di aver trovato il giusto equilibrio per avere un rapporto civile, almeno durante la diretta. Non sono mai state amiche e questo è apparso chiaro fin dalle battute iniziali, ma niente avrebbe vietato un graduale avvicinamento tra le due, anche considerando il lungo percorso che sono state chiamate ad affrontare.

La foto di Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli potrebbe aver infranto ogni possibilità di miglioramento per il loro rapporto, già teso prima dell’inizio del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini che – peraltro – le ha fortemente volute al suo fianco.