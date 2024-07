Angelo Madonia sulla relazione con Sonia Bruganelli: “Qualcosa di molto bello”

Fonte: IPA Sonia Bruganelli, è amore con Angelo Madonia

Se n’è parlato a lungo e i diretti interessati non ne avevano mai dato conferma, almeno finora. Dopo essere stati pizzicati più volte insieme negli ultimi mesi, possiamo affermare che tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia ci sia più di una semplice amicizia. A togliere ogni dubbio – qualora ve ne fossero – è stato lo stesso ballerino e maestro di Ballando con le Stelle, che ha commentato per la prima volta la relazione con l’opinionista dell’Isola dei Famosi.

Angelo Madonia si sbilancia sulla relazione con la Bruganelli

“Sono single da quando mi sono lasciato con Ema Stokholma“, aveva raccontato Madonia in un’intervista dopo la fine dell’amore nato proprio sulla pista di Ballando con le Stelle, commentando poi i primi rumors sulla possibile love story con Sonia Bruganelli in modo chiaro: “È una cara amica, non la conosco da tanto tempo, ma è una persona simpaticissima e intelligente. Ci siamo conosciuti in Spagna perché e venuta a vedere Ballando [si riferiva alle foto che li ritraevano insieme, pubblicate dal settimanale Chi, ndr]. Era con altre persone. Abbiamo amici comuni”.

L’aveva definita una cara amica, ma dopo pochi mesi evidentemente qualcosa è cambiato. Si vocifera già da tempo della relazione tra il maestro di danza di Ballando con le Stelle e l’opinionista dell’ultima Isola dei Famosi (nonché ex moglie di Paolo Bonolis), ma i due non ne avevano mai dato conferma. Madonia, in un’ultima intervista a Novella 2000, ha cambiato decisamente versione: “Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo”.

Sonia Bruganelli, la nuova storia con Madonia e il rapporto con Bonolis

Intervistata da Casa Chi, anche la Bruganelli aveva negato che vi fosse del tenero con Madonia: “Cosa ci facevo a Palma di Maiorca con un ballerino? Uno solo? In realtà erano due, non c’era solo Angelo, c’era anche Boero [Alessandro, suo caro amico e collaboratore, ndr]. Che volete sapere, perché stavo lì con lui? Se il cuore è ballerino? Io come Bastianich vado a fare l’imprenditrice anche all’estero. Nelle vesti di imprenditrice mi sono mossa nel mondo spagnolo”, aveva spiegato ironizzando.

Fonte: IPA

Ma per l’opinionista dell’Isola dei Famosi il ballerino è diventato qualcosa di più. C’è sicuramente la volontà di non sbandierare tutto ai quattro venti sin da subito, anche per preservare in qualche modo i figli dopo il divorzio da Paolo Bonolis. I rapporti con l’ex marito sembrano rimasti integri, complice proprio il bene dei ragazzi che hanno messo al mondo e cresciuto. Separati ma insieme quando occorra, anche durante le vacanze estive e senza mai perdersi le occasioni più importanti, dalle nuove nascite ai compleanni.

Anche dal punto di vista professionale potrebbe aprirsi un nuovo capitolo. Sembra ormai certo che la Bruganelli sia stata contattata da Milly Carlucci per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, cosa che – se confermata – sarebbe un bel colpaccio per la conduttrice di Rai 1. Uno dei personaggi più amati e odiati del piccolo schermo nello stesso show con il neo-fidanzato. Non è difficile immaginare l’impennata di ascolti (e curiosi).