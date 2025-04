Ha detto la sua anche Angelo Madonia, attuale compagno dell'ex moglie di Paolo Bonolis, che non ha particolarmente gradito la confessione dell'ex compagna in tv

Fonte: IPA Angelo Madonia, attuale compagno di Sonia Bruganelli, è stato legato in passato a Ema Stokholma, conosciuta a Ballando con le Stelle

Ema Stokholma è tornata a fare rivelazioni sulla sua relazione, ormai conclusa, con Angelo Madonia, attuale compagno di Sonia Bruganelli. Dopo aver ammesso a Verissimo che la fine di questa storia d’amore l’ha particolarmente segnata, la speaker radiofonica ora si è lasciata andare ad una confessione piccante su questo legame sbocciato qualche anno fa sulla pista di Ballando con le Stelle. Una rivelazione ad alto tasso erotico che però non è particolarmente piaciuta a Madonia, che non ha più alcun tipo di rapporto con la conduttrice francese. I due non si sono lasciati nel migliore dei modi.

Ballando con le Stelle, la rivelazione di Ema Stokholma

Ospite di Obbligo o verità, il nuovo programma di Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi, Ema Stokholma ha risposto alla domanda della conduttrice che voleva sapere se avesse mai fatto l’amore sul luogo di lavoro. L’ospite ha confermato di averlo fatto nel corso della sua partecipazione a Ballando con le stelle, risalente al 2022 e terminata con un terzo posto: “Sì. A Ballando. In camerino. Tra una prova e l’altra”.

Dunque con Angelo Madonia, all’epoca suo insegnante di ballo diventato poi velocemente anche partner nella vita. La relazione con il ballerino si è conclusa poco dopo la fine dell’esperienza televisiva nonostante una convivenza ben avviata e tanti progetti importanti all’orizzonte.

Di recente, Ema Stokholma è stata ospite a Verissimo dove ha dichiarato a proposito di questo legame con Madonia: “In amore a volte sono stata fortunata, ma l’ultima volta ho imparato la lezione che da sola stai benissimo e non hai bisogno di nessuno. Ho imparato dall’ultima relazione”.

E poi: “È stata tosta uscirne, perché è una persona che accogli dentro casa tua, con il suo passato, la sua vita. Ti sposti e fai spazio. Dopo è difficile riprendere quello spazio lì, ci vuole molto rispetto e non sempre c’è. Oggi sto bene”.

La replica di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Le parole di Ema Stokholma sono diventate virali e non sono passate inosservate a Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e attuale compagna di Angelo Madonia, che ha partecipato alla scorsa edizione di Ballando con le Stelle in coppia con Carlo Aloia. La produttrice e opinionista tv ha commentato le parole della speaker con una storia pubblica su Instagram: “Certo che io davvero non avevo capito niente del format”, ha scritto.

Poi, ha aggiunto con una punta di sarcasmo: “Mi sono fracassata tre costole, sono arrivata sempre ultima e ho anche ballato con un altro maestro per evitare rumors”. Il rapporto tra Sonia e Madonia è infatti nato lontano dagli studi del dancing show, dove la Bruganelli è arrivata solo in un secondo momento, quando era già innamorata di Angelo.

Per non alimentare ulteriori pettegolezzi la coppia ha scelto di non ballare insieme con risultati non proprio esaltanti, visto che Madonia ha poi avuto dei problemi con la sua allieva Federica Pellegini.

Tornando ad Ema Stokholma, Angelo Madonia ha ricondiviso la storia di Sonia Bruganelli aggiungendo una sonora frecciata all’ex Ema Stokholma, con la quale non ha più alcun tipo di rapporto: “C’è chi evita i rumors e c’è chi li cerca anche a distanza di anni!”.